Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: Jasmine Carrisi è nel cast, esclusa Anna Lou Castoldi

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: ultime news e scoop. L’ex giudice di The Voice Senior, Jasmine Carrisi, è nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5 in partenza fra pochissime settimane. Esclusa la figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it.

“Sono i padri due ragazze che hanno calcato le tavole dei palcoscenici del nostro paese – si legge su TvBlog.it -. Il primo è il papà di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, la seconda è Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Entrambe erano in pista per far parte del cast del Grande fratello vip 6 e pare, secondo quanto apprendiamo, che questo inedito derby fra “figlie di” sia stato vinto da Jasmine Carrisi […]”. E poi ancora: “Anna Lou invece pare si dovrà accontentare di fare il tifo per papà nella prossima edizione dello show tersicoreo della Rete 1 (Ballando con le stelle, ndr) della televisione pubblica. Attenzione, tutto è in corso d’opera e nulla è definitivo, Statte accuorte”.

Dagospia ha confermato lo scoop di Nuovo riguardo alla partecipazione dell’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi, Francesca Cipriani, al GF Vip 6.

Inoltre Raz Degan e Cristina D’Avena hanno rifiutato. Come vi abbiamo svelato in esclusiva e anteprima noi di iGossip.it anche Barbara Bouchet ha rinunciato al GF Vip 6.

Lo scorso mese noi di IGOSSIP.IT vi abbiamo svelato in anteprima ed esclusiva i nomi di due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip: l’ex Miss Italia e conduttrice tv Manila Nazzaro e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè.

La lista dei possibili concorrenti del GF Vip 6