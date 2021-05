Anticipazioni Il Segreto, trama puntata 2 maggio 2021

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nella puntata del 2 maggio assisteremo a molti sviluppi. Ecco cosa accadrà a Puente Viejo:

Isabel Il Segreto- foto instagram.com

Manuela prova a convincere Ignacio ad acconsentire alle nozze tra Carolina e Pablo, facendo riflettere sul fatto che l’ostilità potrebbe spingerli ad andar via.

Marta aspetta Ramón per provare a risolvere i loro problemi, ma l’uomo rincasa ubriaco e si sfoga su di lei.

Adolfo nota la tristezza di Marta e le chiede spiegazioni, ma i due vengono sorpresi da Ramón che diventa furioso.

Begoña scopre Marta intenta a piangere e le chiede il motivo, ma la ragazza preferisce dire una bugia.

Ramón e Marta hanno una violenta discussione e l’uomo sfoga la sua frustrazione sulla moglie, la quale sviene priva di sensi.

Ignacio spiega a Begoña di aver parlato con Manuela e quindi di aver capito che sarebbe meglio dire di sì al matrimonio tra Carolina e Pablo.

Ramón raggiunge Ignacio e Begoña e chiede aiuto: Marta è svenuta.

Marta viene soccorsa da Manuela (che si accorge di quanto accaduto) e viene visitata dal dottore Clemente. Purtroppo la giovane ha perso il bambino.

Ramón teme che il dottor Clemente sveli la causa delle condizioni di Marta e scappa dalla Casona.

Adolfo ha scoperto la verità e affronta sua madre e Jean Pierre, mostrando loro tutto il suo disprezzo.

Jesús non riesce a trovare un lavoro e si lamenta con Encarnación delle proposte inaccettabili che ha ricevuto. A quel punto la donna lo invita a tornare da Ignacio, ma l’uomo si rifiuta.

Alicia teme un nuovo attacco da parte de Gli Arcangeli e il suo timore diventa più reale quando riceve una busta con un proiettile all’interno.

Isabel comunica le nuove indicazioni agli adepti della setta ma, mentre don Filiberto sembra entusiasta, Tomás si mostra contrario ad altri spargimenti di sangue.

Hipólito disturba le api di Onésimo e i cittadini di Puente Viejo vagano nel caos.

Emilia, Francisca e Matías decidono di collaborare per alleggerire la sofferenza di Raimundo e la Montenegro si dice convinta che presto migliorerà.

Isabel chiede a Jean Pierre di restare a Puente Viejo, ma l’uomo usa l’astio di Ignacio come scusa. La marchesa, però, lo rassicura: ormai Adolfo è il genero del Solozábal e non farà nulla per ledere a Rosa.