Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 12 al 16 luglio 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che le puntate dal 12 al 16 luglio saranno imperdibili per tutti gli appassionati della soap partenopea. Cosa accadrà?

Serena Un Posto al Sole- foto instagram.com

Serena prova a far tornare la memoria a Filippo, ma nulla sembra dare l’effetto desiderato.

Rossella si appresta a vivere il giorno della laurea, ma non vuole festeggiare il grande giorno in alcun modo. Tuttavia non tutti la pensano come lei.

Marina si rende conto del periodo particolare che sta attraversando Roberto e gli offre conforto. La sua vicinanza, però, potrebbe avere risvolti inaspettati.

Ornella è decisa a dedicare gran parte del suo tempo per aiutare Filippo a ricordare gli ultimi anni della sua vita.

Bianca chiede scusa a Jimmy per averlo preso in giro, ma ormai il bambino appare agitato per via della calzamaglia da ballerino e dell’atteggiamento di Brenda.

Roberto non approva il modo con cui si tenta di far recuperare la memoria a Filippo.

Serena prova a infondere l’equilibrio necessario a Filippo per tornare a casa, ma l’uomo scopre un dettaglio che lo fa entrare in crisi: scopre di avere una figlia.

Michele e Silvia sembrano aver ritrovato il feeling durante la festa di laurea di Rossella.

Patrizio decide di uscire allo scoperto e vivere la relazione con Clara alla luce del sole.

Serena cerca di aiutare Filippo, ma ogni tentativo sembra fallire miseramente.

Raffaele si confronta con Patrizio e gli spiega che non sarebbe saggio sbilanciarsi con Clara.

Jimmy è in difficoltà evidente e Franco prova a dargli dei consigli per reagire dagli attacchi dei bulli.