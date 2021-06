Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 21 al 25 giugno 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 21 al 25 giugno saranno ricche di sviluppi. Ecco cosa accadrà:

Roberto prova a convincere Marina a restare a Napoli, facendole capire che soltanto lì sarà felice.

Lara torna da Roberto e gli lancia un appello ancorato.

Clara e Patrizio continuano a viversi e il rapporto tra i due diventa più stretto. Tutto nonostante la presenza costante di Alberto.

Samuel e Speranza si stanno conoscendo meglio e le cose sembrano andare per il verso giusto.

Vittorio rientra da Madrid e mette a dura prova l’intesa nata tra Samuel e Speranza.

Raffaele e Ornella sono in pena per la situazione sentimentale del figlio.

Roberto decide di allontanare Lara e si concentra su come far restare Marina a Napoli. La Giordano, però, sembra avere le idee chiare.

Filippo ha un malore che rovina la serenità familiare raggiunta con fatica.

Patrizio e Clara si impegnano reciprocamente, ma scelgono di vivere la loro relazione in segreto.

Alberto è ormai preda della frustrazione: non ha una casa, non ha una famiglia e non ha un lavoro. L’uomo riversa il suo malumore su Roberto.

Chiara ha un battibecco con Vittorio, colpevole di non aver portato a termine un incarico importante.

Renato e Raffaele continuano a darsi battaglia, ma la situazione inizia a esasperare gli altri condomini. I due riceveranno una brutta sorpresa.

Silvia riceve un nuovo invito d Giancarlo ed entra di nuovo in crisi.

Michele riesce ad aiutare Vittorio a far fronte ai guai lavorativi in radio e i due lavorano al reportage di viaggio.

Guido fa una scoperta inaspettata e successivamente rivela a Mariella quanto scoperto su Silvia.

Filippo si ritrova a prendere una decisione molto difficile a seguito della preoccupazione di Serena e dell’insistenza del padre.

Jimmy e Bianca decidono di requisire le armi di Roberto e Raffaele (il drone e la pistola ad acqua).