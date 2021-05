Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 3 al 7 maggio 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 3 al 7 maggio saranno ricche di avvenimenti. Cosa accadrà nella soap ambientata a Napoli?

Franco Un Posto al Sole- foto instagram.com

Roberto continua a dover risolvere i problemi ai Cantieri e sembra accusare il colpo: il fallimento è dietro l’angolo.

Franco prosegue con le indagini sugli incidenti ai Cantieri, ma corre un serio rischio.

Alberto sembra preoccupato per la situazione dei Cantieri e capisce che la crisi è più seria del previsto.

Samuel cerca di conquistare Speranza con un corteggiamento serrato mentre Vittorio prova a tenersi a distanza dalla ragazza.

Franco è determinato a ottenere giustizia, ma finisce per pregiudicare l’equilibrio familiare.

Patrizio e Vittorio si scontrano su chi dovrà occuparsi delle pulizie di casa ma, proprio quando capiscono che dovranno dividersi i compiti, ricevono una gradita sorpresa.

Roberto mette da parte lo sconforto e prende una decisione destinata a ridurre i danni, ma che potrebbe cambiare le sorti degli operai e dell’azienda.

Franco non riesce ad accettare l’idea di far pagare lo scotto della situazione agli operai.

Silvia e Michele rientrano a Napoli e la donna confida le sue preoccupazioni circa la sua relazione a Guido.

Patrizio e Vittorio si domandano chi abbia pulito la loro casa.

Silvia riceve un bentornato caloroso da un cliente abituale del Caffè Vulcano.

Michele si ritrova a fare i conti con una brutta notizia.

Alberto non vive un momento felice, un po’ per la situazione con Clara e un po’ per le ripercussioni della decisione di Roberto.

Guido è stanco delle pene d’amore di Cerruti e mette a punto un piano.