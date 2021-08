Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci svelano che nelle puntate dal 30 agosto al 3 settembre ci saranno vari sviluppi delle storyline. Cosa accadrà?

Susanna Un Posto al Sole- foto instagram.com

Niko è sconvolto dalla dichiarazione di Susanna, ma trova un aiuto in Angela che lo porta a riflettere su cosa desideri davvero.

Rossella si prepara per il concorso per la specializzazione.

Silvia si divide tra la sua famiglia e il rapporto con Giancarlo. La donna prosegue la sua relazione clandestina.

Jimmy sembra aver perso la testa per Cristina e per questo non si rende conto che la ragazzina non lo ricambia completamente.

Susanna subisce un’aggressione tremenda e viene ricoverata in gravi condizioni.

Niko viene a conoscenza dell’aggressione subita da Susanna e teme di perdere la sua ex fidanzata.

Renato e tutti gli inquilini di Palazzo Palladini sono preoccupati per le condizioni in cui versa Susanna e si stringono intorno a Niko.

Rossella trova sostegno in Ornella e si sente pronta ad affrontare il concorso per la specializzazione,.

Fabrizio è impegnato nel rilancio del pastificio Rosato, ma trova il tempo per organizzare una sorpresa a Marina e Alice prima che la piccola torni a Londra.

Filippo decide di ignorare i consigli di Roberto e prende un’iniziativa nei confronti di Viviana.

L’ispettore Torre inizia a indagare sull’aggressione ai danni di Susanna mentre la ragazza versa ancora in condizioni critiche.

Alice parte per Londra e Fabrizio prova a recuperare il rapporto con Marina.

Roberto sembra essere molto preoccupato per il comportamento di Filippo.

Serena e Irene si preparano a tornare a casa, ma le due fanno un incontro che mette a rischio questo momento.

L’ispettore Torre prosegue le indagini sul misterioso aggressore e si concentra sulle frequentazioni recenti della ragazza.

Samuel è disperato e cerca in Guido una spalla su cui piangere. Dopo avergli parlato, però, il ragazzo si convince di essere solo e di essere in procinto di perdere il lavoro.

Serena è sicura che l’assunzione di Viviana sia stata un’idea di Roberto e decide di affrontarlo faccia a faccia. Il confronto le porterà una verità ancora più sconvolgente.

Susanna non accenna a migliorare e Niko non riesce più a sopportare la situazione. Tra l’altro l’aggressione potrebbe portargli grossi problemi.