Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 4 all’8 ottobre 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che nelle puntate dal 4 all’8 ottobre assisteremo a momenti di svolta. Ecco cosa accadrà:

Le indagini sull’aggressione ai danni di Susanna si concentrano sull’ex fidanzato Pasquale.

Fabrizio continua ad arrancare nella gestione del pastificio Rosato, ma le sue reazioni iniziano a stancare Marina.

Marina sollecita Fabrizio a concentrarsi sul loro rapporto, ma l’atteggiamento autolesionistico dell’uomo spinge la Giordano ad avvicinarsi a Roberto.

L’organizzazione del battesimo di Federico si trasforma in un’occasione di confronto tra Alberto e Clara.

Niko vive momenti di angoscia e inizia a chiedersi se riuscirà a scampare alla minaccia che pesa su di lui.

Ornella si sente chiamata in causa e dà una lezione di vita a Patrizio.

Mariella e Guido organizzano una cena con Silvia e Michele, ma la situazione rischia di far esplodere la crisi tra i due amici.

Fabrizio sfoga le sue frustrazioni con l’alcol e non riesce a gestire il suo rapporto con Marina. Intanto la Giordano si trova a dover affrontare la vicinanza di Roberto.

Serena prova un approccio più spensierato con Filippo ricreando le stesse condizioni che li fecero innamorare.

Silvia trascorre una brutta serata per colpa di Giancarlo, ma Michele non sembra avere dubbi sulla moglie.

Filippo e Serena sembrano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda, ma il ritorno di Viviana rischia di rovinare ogni tentativo.

Rossella si impegna a lavorare in modo impeccabile, ma il dottor Riccardo Crovi metterà alla prova i buoni propositi della ragazza.

Silvia non riesce più a mettere a tacere i propri sentimenti per Giancarlo, proprio mentre Michele sta per fare una scoperta dolorosa.

Filippo decide di essere corretto fino in fondo e parla in modo diretto con Viviana.

Patrizio fa pressioni su Clara affinché organizzi il battesimo di Federico, ma Alberto potrebbe non prenderla bene.