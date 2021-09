Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 6 al 10 settembre 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci svelano che le puntate dal 6 al 10 settembre saranno ricche di avvenimenti. Ecco cosa accadrà ai protagonisti della soap di Rai3:

Susanna combatte tra la vita e la morte mentre la polizia continua ancora ad indagare sull’accaduto.

La polizia indaga in tutte le direzione per scoprire il colpevole dell’aggressione, ma ogni indizio sembra riportare a Palazzo Palladini.

Bianca dimostra una acutezza mentale che mette a dura prova Franco e lo metterà di fronte a una situazione delicata da gestire.

Marina si complimenta con Fabrizio per la campagna pubblicitaria della Pasta Rosato, ma un nuovo imprevisto rischia di compromettere la loro serenità e gli affari dell’uomo.

Renato si apre con Niko, liberandosi da un peso opprimente. Tuttavia i guai sono dietro l’angolo e le cose potrebbero prendere una brutta piega per lui.

Marina è preoccupata per le critiche che hanno investito Fabrizio per via dello spot pubblicitario e non sa come risolvere la questione.

Rossella si trova faccia a faccia con una situazione spiacevole, ma per fortuna troverà qualcuno disposto ad aiutarla.

Vittorio invita Rossella a lasciarsi andare a una serata di svago, ma la serata trasgressiva potrebbe costarle caro e compromettere il suo futuro professionale.

Renato spiega alla polizia perché non ha detto subito di aver visto Susanna la sera in cui è stata aggredita. Tuttavia le sue parole non bastano a mettere a tacere i sospetti in famiglia.

Le indagini della polizia proseguono, ma le condizioni di Susanna non sembrano migliorare.

Niko decide di parlare con Jimmy di quanto accaduto a Susanna.

Filippo lavora al fianco di Viviana e questo non fa altro che aumentare il senso di frustrazione di Serena.

Serena accusa il colpo e si apre con Marina.

Rossella si appresta a vivere il suo primo giorno di lavoro presso il reparto di Ornella, ma lì fa un incontro inaspettato e imbarazzante.

Filippo e Serena non riescono a riavvicinarsi, complice anche la vicinanza di Viviana.

La polizia stringe il cerchio su Palazzo Palladini e si concentra su un inquilino in particolare.

Lollo crea involontariamente dei problemi tra Guido e Alberto.