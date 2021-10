Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dall’11 al 15 ottobre 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dall’11 al 15 ottobre saranno ricche di avvenimenti. Scopriamo cosa accadrà:

Viviana Un Posto al Sole- foto instagram.com

Michele segue Silvia e scopre la bugia della donna. L’uomo deve trovare il coraggio di affrontarla.

Guido e Mariella sono sempre più preoccupati per il matrimonio di Michele e Silvia.

Filippo si avvicina alla sua famiglia, ma una mossa di Viviana lo sconvolge a tal punto da metterlo in crisi.

Clara sembra insofferente al rapporto teso tra Alberto e Patrizio.

Filippo cambia idea e si avvicina a Viviana, nonostante sia consapevole della sofferenza che potrebbe provare la sua famiglia.

Michele non vuole rinunciare a Silvia e le fa una proposta inaspettata, cioè accompagnarlo nel tour di promozione del suo libro.

Clara inizia ad avere dei ripensamenti riguardo il suo rapporto con Patrizio, ma il ragazzo le fa cambiare idea con una prova di maturità.

Ornella rimprovera Riccardo sul lavoro e l’uomo reagisce in modo inaspettato al tentativo di intercessione di Rossella.

Serena incontra Viviana e le due hanno un duro scontro che genera tensione. Più tardi la donna scarica la sua frustrazione su un ignaro Filippo.

Silvia non sa se accettare la proposta di Michele e allontanarsi da Napoli e da Giancarlo.

Niko si sente sotto pressione e gestisce male lo stress della situazione. Finalmente però Renato capisce di aver esagerato.

Rossella non può più negare di sentire un’attrazione per Riccardo e per questo prende una decisione inaspettata.

Marina deve fare i conti con l’ascendente che la figlia di Roberto ha su di lui: il Ferri non sa dire di no a sua figlia Cristina