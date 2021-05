Anticipazioni Uomini e Donne 10 maggio 2021: Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate saranno imperdibili. Perché? Scopriremo alcune verità e assisteremo a una scelta.

Massimiliano Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, infatti, assisteremo al ritorno di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua in studio e alla scelta di Massimiliano Mollicone. Ma andiamo per gradi.

Tutto inizia con il refresh della scelta di Riccardo e Roberta e l’ingresso dell’ex dama del trono over che fa capire di non essere felice.

Dopo l’entrata di Riccardo, quindi, Roberta ha confessato di non riuscire a comprendere fino in fondo il modo di fare del tarantino. L’ex dama ha raccontato alcuni episodi per spiegarsi meglio.

Nella discussione è entrata anche Ida Platano per sottolineare come Riccardo non sia pronto a cambiare qualcosa per vivere un rapporto.

Maria De Filippi offre loro di restare in trasmissione: Roberta accetta mentre Riccardo preferisce andare via. A nulla sono serviti i tentativi della padrona di casa: lui saluta e a quel punto va via pure lei.

La registrazione successiva è stata incentrata sulla scelta inaspettata di Massimiliano Mollicone: il tronista ha scelto Vanessa Spoto.

Per quanto riguarda Giacomo Czerny, invece, sappiamo che il tronista ha ancora le idee confuse, anche se il giorno della scelta si avvicina.

Dopo la visione delle esterne fatte con Carolina e Martina, infatti, il videomaker chiede di poter trascorrere una giornata con ciascuna di loro per poter fare la sua scelta.

L’ultima registrazione di Uomini e Donne svela la verità di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri tra accuse e recriminazioni.

Roberta dice di aver chiuso con il tarantino mentre Riccardo rimanda ogni accusa al mittente, tutto fino a quando lui non ammette di aver escogitato a tavolino il tutto per dare a lei la possibilità di collezionare altri followers e quindi lavorare come influencer.

A un certo punto, probabilmente per avvalorare la sua tesi, Riccardo rivela che non avrebbe voluto tornare in studio. La redazione conferma.

Riccardo non si è fermato e si è preso la sua vendetta contro Armando Incarnato, rivelando di aver saputo da Roberta che il cavaliere napoletano parlava male della redazione.

Roberta ha smentito ogni parola dell’ormai ex, ma Riccardo ha continuato a perorare la sua causa. L’uomo ha confessato di sospettare che in passato tra la dama e il rivale ci sia stato altro.

Gli animi in studio si sono surriscaldati a tal punto che alcuni dei presenti sono intervenuti per dividere fisicamente Armando e Riccardo.

A un certo punto interviene anche Ida Platano, ma Riccardo la invita a tacere perché potrebbe rivelare delle chicche anche su di lei, come per esempio la sua idea di uscire con Sossio per acquisire visibilità.

Dal canto suo, però, Ida non sembra capire il discorso dell’ex fidanzato e rimarca il fatto che lui non dovrebbe sparlare di chi desidera restare nel programma più a lungo.

Alla fine in studio si crea un vero e proprio caos, ma sembra chiaro che le parole di Riccardo abbiano avuto una certa credibilità.