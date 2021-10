Anticipazioni Uomini e Donne 11 ottobre 2021: Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che il programma non andrà in onda lunedì 11 ottobre, ma presto assisteremo alla scelta a sorpresa di un tronista.

Matteo e Noemi Uomini e Donne- foto instagram.com

Oggi ci sarà un cambio di programmazione per Uomini e Donne che non andrà in onda per lasciare spazio allo speciale di Amici 21 (quarta puntata del pomeridiano).

Per quanto riguarda il people show pomeridiano di Maria De Filippi, stando a quanto anticipato da Il Vicolo delle News, ci saranno grandi sorprese.

Oltre ad andare in onda l’uscita di scena del tronista Joele Milan, infatti, ci saranno grandi novità (come anticipato da Raffaella Mennoia qualche giorno fa).

Cosa succederà? Le frequentazioni tra i protagonisti del trono over andranno avanti, mostrando la rottura tra Marcello Messina e Ida Platano.

Per Antonio e Angela è tempo di lasciare lo studio: lui si è detto innamorato della dama e i due hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere.

Proseguono anche le conoscenze tra i tronisti in carica e i corteggiatori e le corteggiatrici scesi per conoscerli.

Andrea Nicole si è concentrata su Ciprian e Gabrio mentre Roberta Ilaria Giusti sembra aver trovato un feeling particolare con Luca.

Il colpo di scena però arriva dal loro collega di trono, Matteo Fioravanti: il ragazzo non si è limitato a sbilanciarsi con le sue corteggiatrici, ma ha scelto.

Dopo aver eliminato Francesca e Valentina ed aver incontrato Veronica, infatti, Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto inaspettatamente. Tra loro è scoppiata la scintilla.