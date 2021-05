Anticipazioni Uomini e Donne 17 maggio 2021: Elisabetta scoppia in lacrime

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate saranno imperdibili. Perché? Ci saranno le ultime battute del percorso di Giacomo e i nuovi sviluppi delle conoscenze di dame e cavaliere.

Elisabetta Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto anticipato da Il Vicolo delle News, infatti, a breve Giacomo Czerny dovrà decidere tra Martina e Carolina. E non solo.

Tutto parte da Gemma Galgani. La veterana del programma si lascia andare al dispiacere quando scopre che Aldo, il suo nuovo interesse amoroso, prova per lei soltanto un’amicizia.

La dama torinese lamenta il fatto di esserci rimasta male della chiusura di Aldo nei suoi confronti, ma il cavaliere ammette di non aver recepito il coinvolgimento della donna.

Si passa a Elisabetta. La dama aveva lasciato il numero a Marco e i due si sono visti, dopo essersi sentiti al telefono.

Elisabetta ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Luca, ma si è detta decisa ad andare avanti.

Al momento del ballo, però, Luca sussurra qualcosa all’orecchio di Elisabetta facendola scoppiare in lacrime. La dama è uscita dallo studio.

Per quanto riguarda Luca, invece, sono arrivate delle nuove dame per conoscerlo, ma lui ha preferito non farle rimanere.

Al ritorno di Elisabetta in studio, però, la padrona di casa chiede il motivo della sua reazione e la dama si rivolge direttamente a Luca per chiedergli cosa vuole da lei. Viene fuori che i due si sono sentiti.

Elisabetta ha rivelato di aver sentito Luca e di averlo sentito “preoccupato” per la sua nuova conoscenza perché con lei ha provato qualcosa che non sentiva da tempo.

Gianni Sperti non ha perso occasione per attaccare il cavaliere, il quale ha spiegato di non volerla vedere più per non illuderla.

La nuova registrazione parte con lo sfogo post-puntata di Elisabella e in studio Luca ha confermato la sua posizione, confessando di aver sbagliato a dirle quelle cose.

Marco ha difeso Elisabetta puntando il dito contro il rivale mentre Luca non sa più come comportarsi per evitare di ferire la dama.

Si passa a Isabella. La dama è uscita con Maurizio e i due si sono trovati bene. Tuttavia lei dice di essere frenata dal fatto che lui non abbia il tempo per fare qualunque cosa visto che lavora ancora, ma sceglie di continuare a vederlo.

Arriva il momento di Sara e Mauro. I due si sono visti e si sono trovati bene a tal punto che lui ammette di essere disposto a concederle il tempo di cui necessita.

Si passa a Ida. La dama è uscita con Gabriele e ha detto di essersi trovata molto bene con lui: entrambi decidono di proseguire con la conoscenza.

C’è stato il momento della sfilata dal tema “Sogno di una notte di mezza estate” e la prima a sfilare (ma anche a vincere) è stata Gemma.

Dopo la sfilata, però, Tina ha attaccato Gemma per la sua esibizione e Nicola ha preso subito le difese della dama torinese. A un certo punto Armando Incarnato ha puntato il dito contro il giovane marinaio, affermando di non essere nella posizione per parlare.

Nicola non ha retto le accuse e ha appellato in modo dispregiativo il cavaliere napoletano, suscitando la reazione provocatoria di Armando: “Senti ma dimmi un po’…a te piacciono le donne o gli uomini?”.

Alla provocazione Nicola ha risposto di non sentirsi attaccato, ma di aver trovato la domanda davvero fuori luogo. Tutti criticano il comportamento di Armando.