Anticipazioni Uomini e Donne 20 settembre 2021: Ida bacia Marcello

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che nelle prossime puntate assisteremo ai primi sviluppi del trono classico ed entreremo nel vivo delle conoscenze del trono over.

Ida Platano Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto anticipato da Il Vicolo delle News, infatti, i prossimi appuntamenti inizieranno a entusiasmare i fan del programma di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda il trono classico, sappiamo che la nuova tronista Andrea Nicole è uscita con un corteggiatore di nome Ciprian.

La collega di trono Roberta ha chiacchierato un po’ in chat con un nuovo corteggiatore, ma è uscita di nuovo con il pugile-chef.

Dal canto loro, invece, Joele e Matteo sembrano entrati in competizione perché sono usciti con la stessa pretendente. La cosa non è piaciuta a Matteo, il quale ha deciso di non conoscerla meglio nonostante lei abbia rivelato di preferirlo a Joele.

Il trono over parte già in quinta con Ida Platano che appare molto coinvolta da Marcello, uno dei cavalieri scesi per conoscerla. I due hanno parlato molto e si sono baciati.

L’attenzione si è spostata su Gemma Galgani e sul fatto che non ci siano cavalieri interessati a conoscerla (almeno non ancora). Ovviamente Tina non ha perso occasione per provocarla sull’inutilità dei ritocchini.

C’è stata anche un po’ di tensione tra Gianni e Armando Incarnato che, pur non essendo una novità, ha tenuto banco.

A quanto pare anche Biagio è tornato al centro delle polemiche, dopo l’ultimo faccia a faccia con l’elegante Isabella Ricci.