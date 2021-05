Anticipazioni Uomini e Donne 24 maggio 2021: Giacomo Czerny ha scelto Martina

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che finalmente Giacomo Czerny ha scelto tra Martina Grado e Carolina Ronca. Chi ha conquistato il suo cuore?

Giacomo Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto anticipato da Il Vicolo delle News, i prossimi appuntamenti che chiuderanno questa stagione del people show pomeridiano di Maria De Filippi si prospettano ricchi di emozioni.

Quello che sappiamo è che, dopo la giornata trascorsa con le due corteggiatrici, Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado.

Carolina Ronca non l’ha presa bene e non ha accettato le giustificazioni di Giacomo, sottolineando l’inutilità di averla portata a mostrarsi vulnerabile se in fondo aveva già capito che non erano fatti l’uno per l’altro.

Il giovane tronista ha provato a chiarire la situazione, ma Carolina si è augurata il meglio e ha preferito non salutarlo.

La scelta di Giacomo è stata ricca di emozioni, ma il ragazzo ha anche ricevuto una proposta lavorativa da Maria De Filippi. La padrona di casa lo ha invitato a fare parte della redazione.

Dopo la scelta c’è stata un’altra registrazione in cui l’attenzione è tutta per i protagonisti del trono over. Come sempre a dare il via alle danze è Gemma Galgani.

La dama torinese ha affermato di nuovo di esserci rimasta male del comportamento di Aldo, colpevole di essersi tirato fuori dalla loro conoscenza per Isabella e aver comunque percepito la freddezza della rivale.

A quel punto Aldo ha sottolineato il fatto di non aver visto un chiaro interesse da parte di Gemma che in passato si è dimostrata capace di lottare anche di fronte a un no.

Isabella, tirata in causa, ha risposto alle insinuazioni di Gemma, salvo poi lasciare a lei e ad Aldo l’incombenza di chiarirsi.

Subito dopo Isabella si è seduta al centro con Maurizio e i due ammettono di stare bene mentre preferisce restare amica con l’altro signore con cui si stava sentendo. Per lei arrivano altri tre cavalieri.

Si passa a Sara e Mauro: i due hanno detto di frequentarsi con costanza e di trovarsi bene. Quindi il capitolo Biagio sembra archiviato.

Arriva il momento di Ida e Gabriele: i due ammettono di essersi scambiati molti messaggi, ma non si sono mai sentiti telefonicamente.

Gabriele ha spiegato di aver voluto darle del tempo per capire come gestire la situazione, ma Ida ha deciso di chiudere la conoscenza.