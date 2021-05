Anticipazioni Uomini e Donne 3 maggio 2021: Samantha Curcio ha scelto Alessio

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che nelle nuove puntate assisteremo a punti di svolta e alla scelta anticipata di un tronista. Cosa è accaduto?

Samantha Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, i prossimi appuntamenti del people show pomeridiano di Maria De Filippi saranno imperdibili.

Si inizia con il trono di Giacomo. Il tronista è uscito con Carolina e l’esterna è diventata talmente intensa da spingerlo a chiedere di spegnere le telecamere. I due si sono scambiati un bacio.

Martina non gradisce le immagini dell’esterna tra Giacomo e Carolina, ma preferisce non commentare e/o interrompere.

A questo punto viene proiettata l’uscita di Giacomo e Martina (organizzata dal tronista) e i due appaiono più complici che mai. La corteggiatrice chiede di spegnere le telecamere e i due si baciano.

In studio, però, Martina sottolinea di aver percepito la tendenza di Giacomo a prepararla a una non scelta, spiazzando il tronista.

Nella registrazione successiva si parla dei protagonisti del trono over, iniziando da Sara e Biagio: i due avrebbero dovuto lasciare lo studio come coppia ma, dopo un momento di intimità, lui si è tirato indietro.

Dopo varie insistenze, Biagio ammette di aver interrotto la frequentazione con Sara a causa di un rapporto poco passionale. La dama gli chiede del tempo, ma alla fine decidono di chiudere.

Arriva il momento di Isabella. La dama ha incontrato una new entry e il cavaliere si dice entusiasta della conoscenza. A questo punto la padrona di casa gli fa capire che l’entusiasmo non è corrisposto.

È il turno di Gemma Galgani. La veterana del programma ha visto Aldo e ammette di averlo baciato a stampo. Il cavaliere dice di aver capito che non c’è un futuro amoroso per loro.

Aldo mette da parte la sua conoscenza con Gemma e si dice interessato a Sara e Isabella, ma quest’ultima fa capire di non nutrire alcun interesse.

Armando Incarnato è tornato in studio e le tre dame con le quali stava approfondendo la conoscenza, ma dicono cose diverse.

Patty dice di averlo baciato, salvo poi sentirsi chiedere di non dire nulla. Il cavaliere, però, smentisce tutto. Maria interviene nella discussione facendo notare ad Armando che non è nuovo a certe cose.

Armando risponde all’intervento di Maria confessando la verità: non c’è stato soltanto un bacio, ma anche altro. Ciononostante non capisce perché la dama abbia deciso di dirlo dopo tre settimane.

Dopo la discussione, Jessica decide di andare via mentre Pamela sceglie di continuare a conoscerlo facendo affidamento sulle sensazioni che sente quando sono insieme.

Si passa a Luca ed Elisabetta: i due annunciano la fine della loro frequentazione. Per Gianni e Tina, però, non è una sorpresa.

Subito dopo arriva un ragazzo per Elisabetta che decide di tenere, anche se l’aveva mandato via durante la scorsa settimana.

Nell’altre registrazione di Uomini e Donne c’è una grande sorpresa: la scelta anticipata di Samantha Curcio. Chi ha scelto? Alessio.

Tutto parte con la proiezione delle esterne: Alessio rivela di provare dei sentimenti forti mentre Bohdan si dice arrabbiato per il comportamento della tronista durante l’ultima puntata.

Dopo l’esterna, però, Bohdan chiede di vedere Samantha e le confessa di voler andar via, ma di essere disposto a uscire con lei. La tronista è spiazzata.

Alla fine Samantha affronta la sua scelta e decide di far entrare Alessio: lei lo sceglie e lui si alza e l’abbraccia.

Subito dopo, però, Samantha decide di comunicare la scelta a Bohdan, ma con Alessio in studio. È sicura che non verserà lacrime.

La seconda parte della registrazione si incentra su Massimiliano e il tronista sceglie di trattare prima l’uscita con Vanessa. A un certo punto, la corteggiatrice chiede di vedere prima l’esterna con Eugenia.

Viene proiettata prima l’esterna con Eugenia e dopo l’uscita con Vanessa e con quest’ultima il tronista chiede di spegnere le telecamere.

In studio Eugenia non perde occasione per mettere Massimiliano spalle al muro, il che non permette di parlare dell’esterna con Vanessa (che decide di uscire).

A questo punto, Massimiliano dice a Eugenia di voler approfondire l’argomento in un altro momento e di preferire raggiungere Vanessa.