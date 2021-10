Anticipazioni Uomini e Donne 4 ottobre 2021: scatta il bacio tra Andrea Nicole e Ciprian

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano nuovi dettagli delle conoscenze dei protagonisti del trono classico e il trono over di questa edizione.

Andrea Nicole Uomini e Donne- foto instagram.com

Secondo quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, non ci sarà soltanto l’abbandono del trono da parte di Joele Milan, ma anche ad altri sviluppi.

Il trono over è stato caratterizzato da un fatto sgradevole e imbarazzante che la padrona di casa ha deciso di non mandare in onda.

Graziano sta uscendo con una dama, ma tra i due c’è stata una forte discussione in merito a un racconto del cavaliere in studio. Lui sostiene di aver ricevuto le mutandine della donna come souvenir durante le battute finali della loro uscita.

A riprova di ciò Graziano ha promesso di mostrare le foto a Gianni Sperti e a quel punto la dama si è diretta verso di lui e lo ha schiaffeggiato.

Per quanto riguarda Ida Platano, nonostante le prime incomprensioni e qualche timore, continua a frequentare Marcello.

Si passa al trono classico: Andrea Nicole e Ciprian hanno messaggiato molto e durante l’esterna si sono baciati a telecamere spente.

L’esterna è stata molto bella ed emozionante, ma Gianni ha puntato il dito contro Ciprian reo di aver finto. Per l’opinionista, infatti, il corteggiatore ha baciato la tronista seguendo un consiglio di Armando.

Matteo ha portato in esterna Noemi e i due sono stati molto bene, ma non c’è stata nessuna rimostranza di Maria in studio perché assente.

Le anticipazioni ci aggiornano anche sul trono di Roberta: la tronista ha portato fuori Samuele e tutto è andato per il meglio.