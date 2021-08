Anticipazioni Uomini e Donne: la prima tronista ex transgender Andrea Nicole si racconta

Anticipazioni Uomini e Donne: ultime news e gossip. La prima tronista ex transgender a salire sul trono della famosa e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, è Andrea Nicole. Dopo le due edizioni del trono gay, arriva la prima tronista ex transgender nel salotto tv di Queen Mary.

La commessa Andrea Nicole ha fin da subito preso consapevolezza del suo essere transgender iniziando a 18 anni il percorso di transizione, terminato 8 anni fa.

“Ho visto titoloni – ha spiegato la neo tronista di Uomini e Donne a Il Fatto Quotidiano – secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto se**o femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

Per poi aggiungere: “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte. Quando ho iniziato la transizione ero contenta anche perché gli altri potevano vedere Andrea, questa volta come nome al femminile. In casa inizialmente camuffavo i cambiamenti”.

Ha poi sottolineato: “Per loro è stato uno shock, una reazione comprensibile. Quando tuo figlio a 15 anni ti dice di voler cambiare sesso subentra il trauma, all’epoca era un argomento non molto discusso. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me. Se sono felici della mia partecipazione a Uomini e Donne? Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”.

La prima puntata di Andrea Nicole sul trono è già stata registrata e questo è stato il suo commento al riguardo: “Come è andata? Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere”.

Stay tuned per saperne di più!