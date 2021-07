Anticipazioni Uomini e Donne: sul trono salirà una commessa ex transgender

Anticipazioni Uomini e Donne: ultime news e scoop. Sul trono della prossima stagione salirà una commessa ex transgender. Lo scoop è stato svelato in esclusiva dal giornalista Giuseppe Candela per Dagospia. Si tratta di una vera e propria svolta per la chiacchierata e fortunata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi. Dopo le due edizioni del trono gay, arriva la prima tronista ex transgender nel salotto tv di Queen Mary.

Maria De Filippi – Foto: Facebook

Giuseppe Candela ha scritto: “Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima. La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. L’edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico – ha continuato -, quest’ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. L’identità della tronista è al momento segreta, come reagirà il pubblico di Canale 5? Nella stagione 2016/2017 nella trasmissione per la prima volta era apparso il trono gay“.

Alcuni giorni fa proprio la moglie del celebre, popolare e influente conduttore tv e radiofonico, autore televisivo e docente universitario Maurizio Costanzo aveva svelato qualche chicca sulla nuova edizione di Uomini e Donne: “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un clichè, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”.

Per la verità anche la scorsa stagione si è concretizzato questo ritorno alle origini con i tronisti Davide Donadei, Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!