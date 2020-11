Amici 20, la classe della nuova edizione

La scuola di Amici di Maria De Filippi ha riaperto i battenti e l’appuntamento con il pubblico resta il Day Time su Italia 1 e lo speciale del sabato pomeriggio su Canale.

Maria De Filippi- foto twitter.com

Questa nuova edizione di Amici si prospetta ricca di novità, un po’ per via della pandemia e un po’ per i cambiamenti dei docenti.

Il corpo docenti ha visto dei grandi cambiamenti: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa per il Canto e Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il Ballo.

Amici 20 ha visto l’arrivo di giovani talenti selezionati dalla produzione e ha chiesto ai professori di assegnare o meno uno dei sedici banchi disponibili.

Giovanni Damian (alias Sangiovanni) – Non è ancora diventato maggiorenne, ma ha stupito i professori. Federica La Rocca – La ragazza fa la barista, ma ha trovato la sua ragione di vita nella musica e in particolare nel canto. Esa Abrate – Il 21enne di origine francese ammette di avere la musica sempre in testa. Per Rudy Zerbi non c’è alcun dubbio. Luca Marzano (alias Aka7even) – Il giovane napoletano canta il suo inedito e conquista l’attenzione di Anna Pettinelli. Giulio Musca – Il 26enne di origine pugliese lavora in concessionaria, ma sogna la musica. Arisa lo vuole a tutti i costi. Arianna Gianfelici – La 19 enne ha studiato da autodidatta e per la Pettinelli avrebbe bisogno di studiare ancora prima di entrare nella scuola. Ma Arisa non ci sta e Zerbi le fa eco. Carlo Evandro Ciaccia – Il ragazzo ha 19 anni ed è già cantautore: Arisa gli dice di no, ma Rudy Zerbi gli assegna il banco. Raffaele Renda – Raffaele canta un suo pezzo, ma per Zerby non ci sono stimoli. Entra nella scuola grazie ad Anna Pettinelli e ad Arisa. Leonardo La Macchia (alias Elle) – Il ragazzo è stato licenziato durante il lockdown e per questo vuole scrollarsi di dosso quel senso di inutilità. Per Rudy e Arisa è un sì mentre per Anna è un no. Letizia Bertoldi (alias La Lirica) – La giovanissima lirica ha deciso di provare anche con il pop e il rock. Per lei si aprono le porte di Amici. Rosa Di Grazia – La ventenne balla una coreografia sui tacchi e accede alla classe grazie a Lorella Cuccarini. Samuele Barbetta – Il 24enne desidera creare stati d’animo e la sua coreografia convince Veronica Peparini. Martina Miliddi – La ragazza balla senza essere fermata e, nonostante qualche rimostranza da parte della Celentano e la Peparini, viene ammessa da Lorella Cuccarini. Giulia Stabile – La 18 enne si mostra nervosa ed emozionata e, nonostante il no della Celentano, convince le altre due docenti. Riccardo Guarnaccia – Il ballerino ottiene uno dei pochi banchi di questa nuova edizione di Amici.

La classe di Amici 20 è stata già formata e al momento rimane libero soltanto un banco ancora da assegnare.

Tra i grandi stravolgimenti in atto spicca l’eliminazione delle squadre di ragazzi: ogni studente dovrà riuscire a mantenere il banco facendo leva sui propri punti di forza.