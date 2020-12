Amici di Maria De Filippi 20: Federica Gentile commenta gli inediti di Esa, Raffaele e Deddy

Amici di Maria De Filippi 20: ultime news e indiscrezioni. La speaker radiofonica di RTL 102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta, Federica Gentile, è tornata ad Amici 2020 per ascoltare, analizzare e commentare gli inediti dei giovanissimi concorrenti del famoso e popolare talent show di Canale 5: Esa, Raffaele e Deddy.

Amici di Maria De Filippi 20: i commenti di Federica Gentile

Deddy si è esibito sulle note del suo inedito intitolato “Il cielo contromano”. Federica ha evidenziato la freschezza che il giovane artista ha portato sul palco, ma il brano non è adatto a RTL 102.5. Tuttavia potrebbe passare molto presto su Radio Zeta.

Esa si è scatenato sulle note del suo inedito “Nato due volte”. “Nato due volte è proprio un racconto – ha spiegato l’artista alla speaker radiofonica -, è una mia biografia, parla della mia prima parte di vita. Questa nuova versione però ha una maturità diversa e dà al pubblico”. Federica Gentile ha espresso un giudizio positivo e lungimirante sul brano di Esa: “Io penso che tu stia andando in una direzione che andrà a mettere a fuoco ulteriormente chi sei come uomo e come artista. La strada è davvero luminosa”.

Per quanto riguarda l’esibizione di Raffaele con il pezzo “Senza love”, la direttrice artistica di Radio Zeta ha asserito: “Bravo Raffaele, rende molto anche come esibizione. Per il momento ti dico aspettiamo per la radio, tira fuori qualcosa che sia però il tuo tratto distintivo. Lì hai vinto”.

Il professore della scuola di Maria De Filippi, Rudy Zerby ha condiviso ampiamente i giudizi, le osservazioni e i commenti della speaker radiofonica di RTL 102.5.

E voi che cosa ne pensate? Quale dei tre brani vi piace di più? Chi è il vostro concorrente preferito di Amici di Maria De Filippi 20? Scrivete i vostri commenti qui sotto!

A presto con nuove indiscrezioni e notizie sulla scuola più amata dagli italiani!