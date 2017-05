Anticipazioni Amici 16, puntata 27 maggio 2017

Questa volta non ci sono anticipazioni del serale di Amici 16. La puntata finale che decreterà il vincitore del talent musicale andrà in onda in diretta su Canale 5 sabato 27 maggio. A contendersi l’ambito titolo sono rimasti in quattro: il ballerino Sebastian Melo dei Bianchi (capitanato da Emma Marrone) e il ballerino Andreas Muller e i cantanti Riccardo Marcuzzo e Federica Carta dei Blu (guidati da Elisa).

Ma questa edizione di Amici di Maria De Filippi ci ha abituato ai colpi di scena e la finale non poteva far eccezione. La padrona di casa ha deciso di cambiare il regolamento: ad accedere alla finalissima non saranno i più votati dal pubblico ma uno per ogni categoria.

Per il resto si dovrebbe svolgere tutto come al solito. Una prima fase di prove serrate a quattro condurrà ai nomi dei due concorrenti che si contenderanno il titolo e che dovranno appartenere obbligatoriamente uno alla categoria ballo e l’altro alla categoria canto.

E così i due concorrenti rimasti, esattamente come accadeva lo scorso anno, si alterneranno in una serie di prove in cui il televoto farà da padrone. Chiaramente chi ottiene più voti vince non solo nella propria categoria e ma ottiene il titolo di vincitore assoluto di Amici 16.

Il televoto si aprirà e chiuderà in diretta. Si potrà votare con il classico televoto telefonico al numero 4770002 attraverso le principali compagnie telefoniche TIM, Wind, Tre, Vodafone e Poste Mobile. Non bisognerà far altro che inviare un sms con il codice del concorrente preferito, fino a un massimo di 50 voti.

Sarà possibile votare anche attraverso il sito Wittytv.it. La registrazione al portale permetterà di votare gratuitamente il concorrente preferito nella sezione dedicata, avendo a disposizione sempre un massimo di 50 voti.

E ancora, semplicemente scaricando l’App Mediaset Fan e accedendo con l’account Mediaset.it, sarà possibile votare il concorrente preferito nella sezione dedicata, anche in questo caso fino a 50 volte.

In ultimo, sarà possibile votare tramite Twitter. Basterà essere iscritti al social network, seguire l’account ufficiale di Amici (@amiciufficiale), validare il proprio account inviando un sms al numero 3244114455 e inviare un messaggio diretto con il nome del candidato favorito. Anche il social network consente di votare fino a 50 volte.