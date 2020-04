Gaia Gozzi, la vincitrice di Amici 2020: “Ho sofferto anche nella vita privata”

Gaia Gozzi è stata intervistata dal settimanale Grazia dopo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi 2020 in cui ha confessato di aver sofferto anche nella vita privata. La 22enne vincitrice del talent show di Canale 5 ha spiegato che il nuovo album segna sicuramente un nuovo inizio.

Gaia Gozzi di Amici 2020 ha rivelato a Grazia: “Ho sofferto anche nella vita privata: avevo una relazione e talvolta dimenticavo di cercare la mia felicità, smussavo troppo alcune parti di me. Un rapporto è fatto da due persone diverse che camminano insieme, accanto, non da due individui che si fondono in uno solo. Se ami una persona la devi rispettare, lasciarla libera. Genesi segna il mio nuovo inizio, ma non rinnego ciò che c’è stato prima”.

Ora preferisce rimanere concentrata esclusivamente sulla musica: “Io innamorata? Diciamo che mi sono innamorata della musica. Ascolto la musica e mi dà forza, carica, energia”.

Le sofferenze del passato, comunque, sono servite per far nascere le nuove canzoni: “In Chega, parlo di me, ma in fondo di tutti noi, perché il dolore è un’esperienza universale. In passato, mi sono sentita ferita professionalmente, quando non potevo pubblicare canzoni che scrivevo o non ero stata compresa”.