Steve Lachance su Amici: “O fai come dice Maria De Filippi o vai via”

Steve Lachance è tornato a parlare del suo addio ad Amici di Maria De Filippi e dell’addio shock di Morgan al talent show di Canale 5 durante un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Nuovo Tv. “Me ne sono andato solo perché lo show andava in una direzione e io in un’altra – ha detto Steve – Io avevo idee diverse sulla danza e sulla crescita artistica, quindi ho preferito allontanarmi. Avrei voluto stare più vicino agli allievi, aiutarli, parlarci, insomma, farli crescere come volevo io, non come volevano gli altri. Per questo, da artista, ho scelto un’altra strada. Senza strappi”.

L’ex compagno dell’attrice Asia Argento, Morgan, ha lasciato il talent show di Canale 5 perché, come ha spiegato ai suoi fan su Facebook, è stato offeso e trattato male ad Amici di Maria De Filippi. Morgan al Corriere della Sera è andato giù pesante poiché ha accusato Mediaset di aver causato l’impoverimento culturale del nostro Paese negli ultimi 20 anni e ha umiliato Maria De Filippi, paragonandola alla strega di Biancaneve. Per tutti questi motivi Morgan è stato querelato da Mediaset.

“Quando in trasmissione c’è un grande personaggio come lui – ha sottolineato l’ex insegnante di Amici – , o come me, prova sempre a gestire le cose un po’ anche a modo suo. E’ difficile controllare uno come Morgan. Quindi, quando se n’è andato, lui si è sfogato, voleva solo dire la sua. Ma è normale sentirsi un po’ legati in trasmissione. Il meccanismo è quello – ha continuato Steve Lachance -, prevede regole rigide. Devi fare ciò che vuole Maria, altrimenti scegli un’altra strada, come ho fatto io. Non c’è niente di male, lo show è strutturato così e non credo che cambierà mai qualcosa”.

Steve ha però bocciato senza appello alcune dichiarazioni fuorvianti e ridicole di Morgan: “Indubbiamente Morgan ha esagerato riferendosi alla scuola di Amici come a un lager. Perché Maria ama i ragazzi che partecipano al talent e li tratta benissimo”.

Tantissimi fan di Amici hanno nostalgia di Steve, un grandissimo professionista e un uomo d’altri tempi.