Anticipazioni Beautiful, trame dall’1 al 7 marzo 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dall’1 al 7 marzo assisteremo a una nuova versione di Zoe. Di cosa si tratta?

Hope, Thomas e Zoe Beautiful- foto tapatalk.com

Wyatt racconta a Liam quanto successo con Sally, ma il fratello cerca di tranquillizzarlo sul fatto che tra lui e la sua fidanzata non c’è stata alcuna relazione.

Liam e Wyatt parlano di Hope e della decisione della Logan di ritornare a lavorare con Thomas.

Thomas fa pressing su Hope affinché lo prenda in squadra con lei in modo da rilanciare la Hope For The Future. La Logan, però, appare indecisa.

Liam raggiunge Thomas e lo invita a stare lontano da sua moglie. Lo stilista lo blocca subito: Hope non vuole collaborare con lui.

Thomas cerca di convincere Liam a non vederlo come una minaccia, ma lo Spencer non sembra credergli.

Steffy si mostra dispiaciuta per la fine del matrimonio del padre, specie perché ritiene responsabile Thomas Ridge le spiega che la crisi è dovuta al fatto che entrambi difendono i loro rispettivi figli senza compromessi.

Steffy confessa al padre di stare facendo tutto il possibile per perdonare Thomas e Ridge non può far altro che essere rammaricato per non aver visto lo stesso atteggiamento da parte di Brooke.

Ridge e Steffy parlano sul progetto di rilancio della HFTF: la CEO dice che sarebbe meglio non far lavorare insieme Hope e Thomas mentre lo stilista è convinto che sia una chance per il ragazzo.

Hope interrompe Ridge e Steffy e comunica loro di non aver trovato lo stilista giusto per rilanciare la HFTF.

Steffy approfitta della situazione per provocare Hope, dicendole che la sua linea potrebbe rimanere in stand-by visto che la sua vende benissimo.

Thomas invita Liam a dargli una seconda possibilità e lo invita a guardare alla sua collaborazione con Hope come a una possibilità per la collezione. Liam, però, insiste affinché lasci in pace Hope.

Thomas torna a casa e incontra Shauna. I due parlano di Brooke: lui spende parole durissime verso la donna mentre lei prova a difenderla.

Thomas resta da solo e sogna la sua vita ideale con Hope al suo fianco, Brooke nell’aldilà, Steffy e Liam insieme e Ridge al fianco di Shauna. Il ragazzo si riprende, ma continua a immaginare la dipartita di Brooke.

Steffy e Hope continuano a discutere sulla Hope For The Future e la Logan le assicura che troverà uno stilista e preparerà il rilancio della linea nei tempi prestabiliti.

Liam va a trovare Steffy e si dice pronto a bloccare le ossessioni di Thomas, ma la Forrester gli dice di non potersi mettersi contro il fratello. Lo Spencer però insiste.

Hope raggiunge Brooke e le due parlano di Thomas. Brooke è tassativa: Thomas non va perdonato ma aiutato e vorrebbe tanto dimostrarlo a Ridge.

Zoe chiama Thomas per sapere se rientrerà mai alla Forrester Creations, ma viene liquidata velocemente.

Brooke scopre che Hope ha valutato l’idea di collaborare con Thomas per la HFTF e inizia a preoccuparsi. Tuttavia la ragazza prova a tranquillizzarla e le dice che non accetterà.

Steffy e Liam raggiungono Vinny per provare a coinvolgerlo nel loro piano, ma trovano Zoe al suo posto. Così lo Spencer le propone di aiutarli.

Zoe conferma a Steffy e Liam che Thomas è ossessionato da Hope e le ha chiesto aiuto per far ingelosire la Logan in cambio del suo ritorno alla Forrester Creation.

Steffy non riesce a credere alle parole di Zoe, ma Liam rimarca la necessità di un intervento immediato. Per questo le propone di reintegrare Zoe in azienda e usarla per fermare il fratello.

Zoe non riesce a crederci che le stiano chiedendo di spiare Thomas, ma Liam afferma di aver bisogno di lei.

Hope chiede a Quinn di diventare la prima stilista per la HFTF, ma la moglie di Eric fa un passio indietro. D’altronde lei è una design di gioielli.

Hope incontra Sally e le propone di lavorare alla HFTF, ma la Spectra le dice di lavorare per la linea di Steffy.

Vinny passa a trovare Thomas in azienda e il Forrester gli chiede di Zoe.

Quinn informa Thomas della richiesta di Hope e lo invita a insistere con la Logan.

Hope raggiunge Thomas, ma resta sorpresa quando trova una tavola apparecchiata per due. All’improvviso entra Zoe e lo stilista le dice di voler voltare pagina con la modella.