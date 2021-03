Anticipazioni Beautiful, trame puntate da 22 al 27 marzo 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate da 22 al 27 marzo ruoteranno ancora intorno a Thomas. Cosa accadrà ai protagonisti della soap americana?

Steffy e Liam Beautiful- foto pinterest.com

Liam e Steffy non sono sulla stessa lunghezza d’onda e discutono sul piano per smascherare Thomas.

Bill raggiunge Hope per stare un po’ con Beth e ne approfitta per mettere in guardia la ragazza da Thomas. La Logan promette che non abbasserà la guardia.

Steffy e Liam chiedono informazioni a Zoe e la modella dice loro di essere sicura che Hope sia un ricordo per Thomas.

Liam sospetta che Zoe sia rimasta invischiata con Thomas e teme possa essere una vittima.

Thomas si apre con Shauna e le rivela di amare ancora Hope.

Shauna stuzzica Thomas insinuando che potrebbe riferire la sua confessione a Ridge, ma il ragazzo è sicuro che non lo farà per non spingere il suo amato verso Brooke.

Liam raggiunge Thomas e gli dice di stare in guardia, ma il Forrester lo provoca dicendogli di vederlo ancora coinvolto da Steffy e che per questo motivo non ha ancora sposato Hope.

Hope racconta a Steffy di non credere alla relazione tra Thomas e Zoe, ma la CEO dice di essere sicuro che il fratello sia andato avanti.

Steffy sembra apprezzare le attenzioni di Collin, il giovane fornitore di stoffe, ma rinvia l’invito a uscire per un bere drink.

Thomas ha acquisito credibilità grazie alla storia con Zoe, ma diventa aggressivo con Liam. Più tari, però, il Forrester sminuisce l’accaduto con Hope e insinua il dubbio che tra Liam e Steffy ci sia ancora qualcosa.

Liam decide a fare la proposta di matrimonio a Hope, ma pone alcune condizioni: Thomas non dovrà essere più un problema e lei dovrà dire addio alla custodia di Douglas.

Thomas continua a manipolare la mente di Hope e sembra far breccia.

Ridge è convinto che Steffy provi qualcosa per Liam e, sperando in un ritorno di fiamma, prova a giustificare Thomas.

Steffy e Ridge parlano di Thomas: lei non è convinta che il fratello sia cambiamento mentre lui si dice sicuro che la storia con Zoe sia vera.

Hope sembra restia ad accettare le condizioni di Liam, soprattutto perché non vorrebbe abbandonare Douglas.

Thomas interrompe Liam e Hope e complica la situazione tra i due: la Logan non sembra disposta a rinunciare a Douglas.

Liam raggiunge Steffy e passa la notte a Malibù. Lo Spencer racconta i dettagli della sua proposta all’ex moglie.

Brooke prova a convincere Hope a raggiungere Liam e rassicurarlo sul fatto che vuole un futuro con lui.

Thomas origlia la conversazione tra Brooke e Hope e decide di seguire la giovane Logan mentre si dirige a Malibù.

Steffy fa un passo indietro e chiede a Liam di risparmiarle il dolore di sapere quanto lui ami Hope.

Ridge è convinto che Thomas sia cambiato e chiede a Brooke di perdonarlo, ma la Logan non ci sta e lo rassicura sul fatto che un giorno vedrà il figlio per quello che è.

Hope torna da Brooke e le racconta di aver percepito del sentimento tra Steffy e Liam.