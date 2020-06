Anticipazioni Beautiful, trame puntate dall’1 al 6 giugno 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci rivelano che nelle puntate dall’1 al 6 giugno vedremo tessere ancora una ragnatela di bugie per Hope. Cosa accadrà?

Shauna e Flo Beautiful- foto celebratingthesoaps.com

Zoe scopre che Flo e Shauna andranno a vivere a Villa Forrester e cerca di dissuadere la ragazza a trasferirsi a casa di Quinn.

Hope sente Zoe e Flo litigare e chiede spiegazioni del perché abbia sentito nominare la piccola Beth.

Zoe e Flo provano a correre ai ripari e spiegano a Hope di aver parlato della sua piccola soltanto perché preoccupate per lei.

Zoe suggerisce a Flo e Shauna di lasciare la città e tornare a Las Vegas: il segreto sullo scambio di culle potrebbe farle finire in prigione.

Liam va a trovare Wyatt e i due parlano degli ultimi avvenimenti.

Thomas scrive un falso testamento firmato da Caroline per spingere Hope tra le sue braccia.

Hope raggiunge Thomas e lo stilista le fa credere di aver ricevuto un pacchetto a nome di Caroline. La giovane Logan gli offre supporto.

Hope legge la lettera-testamento e scopre le ultime volontà di Caroline: trovare subito una madre per Douglas.

Liam confessa a Wyatt di sentire la mancanza di Steffy e le sue bambine e il fratello cerca di convincerlo a trasferirsi a Malibù con la sua famiglia.

Hope sente un urlo proveniente dalla camera di Douglas e raggiunge il piccolo per scoprire cosa sia successo. La figlia di Brooke non può far altro che tranquillizzarlo.

Flo e Shauna si trasferiscono a Villa Forrester e Quinn si mostra al settimo cielo: avrà la sua amica vicino e spera di aiutare Flo e Wyatt a tornare insieme.

Flo non riesce a vivere bene la situazione a causa del segreto sullo scambio di culle, nonostante Shauna la inviti più volte a voltare pagina.

Sally e Wyatt si incontrano e il ragazzo chiude definitivamente la loro relazione. La Spectra, invece, si confessa ancora innamorata di lui e pronta a lottare.

Hope decide di lasciare Liam per potersi dedicare completamente al piccolo Douglas, ma il giovane Spencer le propone un piano alternativo.