Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 10 al 16 febbraio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci rivelano che le puntate dal 10 al 16 febbraio saranno all’insegna dei colpi di scena. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti della soap americana:

Flo Beautiful- foto pinterest.it

Liam confessa a Steffy di essere preoccupato per il legame che Hope ha instaurato con Phoebe, quasi scambiandola per la piccola Beth.

Hope raggiunge Liam e Steffy e ringrazia la sorellastra per l’opportunità che le sta dando, anche se il dolore per la perdita di Beth è ancora vivo.

Steffy cerca di consolare Hope dicendole che presto avrà anche lei un bambino, ma la Logan ammette di dubitare di questa eventualità.

Zoe raggiunge Flo e le dice di aver capito che nasconde qualcosa. La Fulton, però, espone la sua versione dei fatti e le chiede di non intrufolarsi più nell’appartamento.

Flo invita Zoe ad andare via e a chiedere spiegazioni ulteriori a Reese.

Zoe riferisce quanto accaduto a Xander mentre Flo telefona a Reese e gli chiede di richiamarla subito.

Steffy si allontana per guardare le bambine e Hope chiede a Liam di seguirla. I due tornano con le bambine in braccio e la ragazza non può far altro che assistere alla scena.

Hope lascia Malibù e consiglia a Liam di restare da Steffy per aiutarla con le bambine.

Steffy e Liam sistemano le piccole e parlano del comportamento di Hope. La CEO si dice fiduciosa.

Brooke confessa a Ridge di essere preoccupata per sua figlia e all’improvviso sopraggiunge Hope. La ragazza ringrazia entrambi e li rassicura.

Pam consegna a Hope due biglietti per le serate Medievali e Sally si complimenta con la Doueglas per l’idea.

Hope ringrazia Pam e poco dopo Wyatt inizia a illustrarle la nuova collezione sportiva.

Katie si sta preparando per festeggiare San Valentino e mostra un bigliettino a Thorne, il quale però fa finta di apprezzare.

Thorne rivela a Katie di vivere un matrimonio a metà perché sente di dover dividere tutto con Bill, una presenza ingombrante.

Katie prova a ribattere, ma Thorne ammette di aver deciso di chiedere l’annullamento del matrimonio e le consegna i documenti. La Logan non riesce a crederci.

Zoe ripensa all’incontro con Flo mentre Xander le propone una cena per festeggiare San Valentino. La modella, però, riprende il discorso sulla Fulton e sul padre.

Xander cerca di calmare Zoe, ma la ragazza lo saluta per andare a trovare di nuovo Flo.

Flo cerca di contattare Reese e alla fine il ginecologo le risponde. La Fulton gli racconta l’incontro avvenuto con Zoe e gli chiede di placare la curiosità della ragazza.

Zoe ha origliato la conversazione di Flo e la invita a spiegarle tutto. La donna prova a scaricare la responsabilità su Reese, ma la modella pretende la verità.

Zoe minaccia di andare dalla polizia e Flo si trova costretta ad accennare a uno scambio di culle in una clinica al momento del parto.