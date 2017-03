Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 13 al 18 marzo 2017

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che anche la settimana 13-18 marzo sarà imperdibile per tutti gli appassionati dalle soap americana. Come al solito la famiglia Forrester sarà al centro di colpi di scena e macchinosi intrighi. Scopriamo quello che andrà in onda questa settimana:

Ridge pregherà Brooke di recarsi da Bill per sedurlo e convincerlo a venderle il 12,5 % delle azioni Forrester. Logan, dopo un primo momento di esitazione, acconsente di prendere parte al piano. Bill la riceve visibilmente felice, ma Brooke non potrà nascondere il vero motivo della visita: le quote serviranno a bloccare una eventuale scalata di Quinn Fuller. La prima ferma opposizione di Bill lascerà spazio a una proposta inaspettata: se Booke accetterà di sposarlo potrà avere le azioni della Forrester come regalo di nozze.

Katie si sente rinata e comunica a Ridge che ora vuole lavorare per realizzare le mille idee che le frullano per la testa. Sarà proprio la sorella di Brooke a informare Ridge che il suo ex è un osso duro e che i due ex amanti potrebbero ritornare insieme.

Nel frattempo dopo che Bill ha concesso a Brooke un po’ di tempo per riflettere, la donna comunicherà ai due la proposta-ricatto ricevuta dal magnate, l’unico modo per ottenere il 12.5 % delle quote Forrester. Senza troppi giri di parole, Katie consiglierà a sua sorella di accettare questa occasione.

Sasha e Thomas si baceranno nuovamente. La loro intesa è chiara a tutti e quando Nicole busserà alla porta del Forrester li troverà insieme. Il ragazzo non esiterà a difendere Sasha di fronte alle insinuazioni della sorellastra, facendo capitolare Nicole che ammetterà di volerle un gran bene perché in fondo è sangue del suo sangue. Di lì a poco Sasha incontrerà Zende sulla terrazza e gli annuncerà di star frequentando Thomas, una notizia che sarà confermata dal giovane rampollo Forrester.

Wyatt si recherà da Steffy per convincerla a ritornare con lui e non lasciare che la madre rovini il loro matrimonio. La giovane Forrester non potrà essere indifferente al legame indissolubile che lo lega alla donna che lei odia e rifiuterà di tornare a casa.

Intanto Thomas incontrerà Liam, al quale dirà di essere certo che prima poi Steffy chiuderà con suo marito e ritornerà da lui, anzi per accelerare il tutto lo spinge a organizzare una serata romantica nel suo loft. Le cose si complicano quando Wyatt supplicherà Liam di non interferire e lasciargli qualche giorno per chiarire le cose con Steffy.

Charlie e Pam tenteranno di rendere impossibile la permanenza di Quinn in azienda per convincerla a lasciare la maison, ma senza successo. Eric pregherà Pam e il suo compagno di uscire immediatamente. I tentativi della famiglia e di Wyatt di allontanarla dalla città però sconvolgono la designer a tal punto da farle confessare tutta la sua profonda amarezza e delusione.

Scosso dalle parole di Quinn, il patriarca della famiglia Forrester si recherà proprio dalla nipote per mettere le cose in chiaro, insinuando di usare la sua relazione con la Fuller come valida scusa per poter allontanarsi da Wyatt e ribadendo che non lascerà la donna meravigliosa che gli ha ridato la gioia di vivere. Le parole di Eric fanno breccia nel cuore della nipote, spingendola a chiarire con Liam: il fatto di aver lasciato il marito non implica un ritorno di fiamma con lui. Il ragazzo, invece, deciso a fare nuovamente breccia nel cuore della donna che ama, la raggiungerà di primo mattino.

Ivy ritornerà a Los Angeles e chiederà a Quinn di essere nuovamente assunta come designer. La donna ci rifletterà e capirà che forse le si è presentata l’occasione per risolvere i tormenti amorosi di Wyatt.

Katie firmerà il divorzio da Bill con un velo di amarezza, gli restituirà l’anello e andrà via, un attimo prima dell’arrivo di Brooke. Quando Logan gli dirà che non ha preso ancora una decisione, il magnate risponderà di essere un uomo libero da legami e pronto a ricominciare una vita con lei. Un’appassionata dichiarazione d’amore che verrà suggellata da un bacio appassionato.