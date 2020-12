Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 14 al 20 dicembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 14 al 20 dicembre vedremo Flo intenzionata a salvare la vita a Katie. Ecco cosa accadrà:

Bill, Katie e Will Beautiful- foto tvseasonspoilers.com

Brooke passa a trovare Katie e le due apprendono dalla dottoressa Davis che la donna dovrà restare ancora in ospedale e il trapianto è l’unica soluzione. Donna è risultata incompatibile e si spera in Brooke.

Ridge raggiunge Steffy e l’uomo si sfoga con lei per via dei problemi che sta avendo con Brooke.

Thomas arriva a casa di Steffy e la CEO si agita. I due fretelli iniziano a litigare e Ridge prova a farli riavvicinare.

Brooke incontra Shauna e le due litigano: la Fulton accusa la moglie di Ridge di essere una “poco di buono” mentre la Logan le dà uno schiaffo.

Steffy si dice contraria a perdonare il fratello, ma Ridge insiste chiedendo a Thomas di trasferirsi a casa della sorella.

Thomas lascia Malibù e Steffy e Ridge hanno un confronto: lei dice di soffrire troppo a causa del fratello mentre lo stilista le fa notare che Thomas vive un momento di difficoltà.

Steffy è infastidita dalle parole del padre e preferisce riportare il discorso sulla situazione tra lui e Brooke. La CEO capisce che c’è una donna di mezzo e Ridhe pronuncia il nome di Shauna.

Bill è in ospedale da Katie e il magnate spera che tutto si risolva con un trapianto imminente.

Quinn fa visita a Katie e la invita a tenere duro. Poco dopo le due apprendono dalla dottoressa Davis che Brooke non è compatibile.

Shauna e Brooke continuano a litigare e la Fulton scopre che Ridge si trasferirà da Steffy e non perde l’occasione per difenderlo.

Shauna punta il dito contro Brooke e la Loga perde la testa e lancia qualcosa contro il muro.

Flo rientra a casa e assiste alla lite tra Shauna e Brooke. La ragazza prova a calmare gli animi, ma senza riuscirci.

Brooke riceve un messaggio da Katie e scopre di non essere compatibile. La Logan lascia l’appartamento.

Flo e Shauna si dicono preoccupate per Katie e la donna chiede alla figlia di fare il test di compatibilità e sfruttare l’occasione per essere perdonata da tutti.

Thomas raggiunge Vinny al Bikini Bar e confida all’amico che Ridge e Brooke sono ai ferri corti.

Steffy resta sconvolta dall’allontanamento di Ridge e Brooke a causa di Shauna e ammette al padre di sentirsi ferita dal fatto che abbia aiutato Flo a uscire dal carcere.

Ridge si difende agli occhi di Steffy, dicendo di aver aiutato Flo soltanto per difendere Thomas e di non aver tradito Brooke. La CEO crede alle sue parole, ma gli chiede di non nominare più né Flo né Shauna.

Katie non si sente bene e la dottoressa Davis capisce che la dialisi non è sufficiente a gestire il danno ai reni.

Brooke raggiunge l’ospedale e apprende che la dialisi non basta per tenere Katie in vita.

Katie si lascia andare allo sconforto mentre Bill e Brooke provano a confortarla, ma senza successo.

Flo raggiunge il reparto e compila i moduli di accesso alla visita medica e al test di compatibilità.

Bill si dice pronto a fare di tutto per aiutare Katie e Brooke prova a sostenerlo.

La dottoressa Davis informa Katie che le sue condizioni sono stabili e la Logan le chiede quanto le resti, ma la dottoressa non si sbilancia.

Brooke, Donna e Will raggiungono Katie e il bambino pronuncia parole bellissime per la sua mamma. Le Logan sono commosse e Katie dice di essere orgogliosa di lui.

Katie chiede a Brooke di crescere Will se le dovesse succedere qualcosa, ma la Logan si dice sicura che questo non accadrà.

Bill prega la dottoressa Davis di fare tutto il possibile per trovare un rene compatibile e le lascia intuire di essere disposto a muoversi anche oltre i confini legali.

Liam e Wyatt parlano delle condizioni di Katie e il marito di Hope ne approfitta per congratularsi col fratello per aver allontanato Flo dalla sua vita.

Flo raggiunge il Centro Trapianti e l’impiegata le spiega come si svolge il test e cosa dovrà affrontare in caso di compatibilità. La Fulton si dice motivata, ma chiede all’impiegata di restare anonima.

L’impiegata informa Flo di essere compatibile e la notizia verrà comunicata alla paziente.

Brooke, Donna, Bill e Will vengono chiamati nella stanza di Katie e scoprono che è stato trovato un donatore anonimo.