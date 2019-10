Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 14 al 20 ottobre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 14 al 20 ottobre saranno ricche di colpi di scena. Ecco cosa accadrà ai protagonisti della soap americana:

Bill ha smascherato le macchinazioni di Ridge e Thorne fa notare che la registrazione non può essere usata in tribunale. Ridge si difende dicendo aver cospirato per il bene di Will.

Bill punta il dito contro i fratelli Forrester accusandoli di aver coinvolto Brooke e Katie nei loro piani mentre Ridge ricorda tutto il male fatto a Steffy, ma Brooke lo invita a concentrarsi sul presente.

Alla Forrester Creations arrivano moltissimi ordini per la Intimates e Pam chiede a Eric di assumere Donna. Il patriarca pensa di parlarne con Quinn e raggiunge sua moglie per discutere sull’argomento.

Donna e Pam sembrano unite e la Douglas la descrive come una donna fantastica la moglie perfetta per Eric.

Wyatt si apre con Liam e gli confessa di non sentirsi a suo agio alla Forrester Creations. Donna li raggiunge e li informa che lavorerà con Pam.

Bill comunica ai Forrester che non li denuncerà perché si sente un uomo diverso, ma chiede a Katie di rimediare chiedendo l’affidamento condiviso. L’ex moglie accetta e Brooke ringrazia il magnate.

Brooke invita Ridge a scusarsi con Bill e lo stilista è costretto a porgere controvoglia le sue scuse a Bill.

Il giudice McMullen decide di assecondare l’affidamento condiviso.

Bill invita Brooke a restare per parlare ancora e Ridge non sembra gradire la richiesta dell’editore, ma la Logan sceglie di fare di testa sua.

Bill confessa a Brooke di aver deciso di non denunciare i fratelli Forrester per amore di Will e per riconquistare la fiducia di Liam e Wyatt.

Brooke ammette lo sbaglio di Ridge e Bill rincara la dose dicendole che non vorrebbe vederla soffrire.

Katie e Thorne tornano in azienda e incontrano Liam e Wyatt. I due comunicano ai ragazzi quanto accaduto e la Logan chiede loro di perdonare il padre.

Ridge entra in ufficio e capisce che la notizia si è diffusa. L’uomo prova a difendersi, ma non ci riesce: Liam e Wyatt si schierano contro Ridge mentre Thorne prova a salvare la posizione del fratello. Il Forrester spiega che la bontà di Bill è mossa dalla sua nuova ossessione: Brooke.

Brooke rincuora Bill affermando di essere sicura che Liam e Wyatt si riavvicineranno e il magnate ne approfitta per confessarle il suo amore.

Brooke rammenta i momenti felici passati insieme, ma gli ricorda che la sua vita è al fianco di Ridge.

Eric e Quinn compilano la lista degli invitati per la Festa del Ringraziamento e ad un tratto arriva Pam. Il patriarca, rimasto solo con la Douglas, la invita a portare rispetto verso Quinn.

Justin entra nell’ufficio di Bill e ammette di non capire le sue scelte. Il magnate spiega di non voler far soffrire Brooke.

Liam e Wyatt raggiungono Bill per comprendere le ragioni del suo comportamento e l’editore ammette di essere cambiato e di voler tornare con Brooke.

Brooke torna a casa provata e Ridge ne approfitta per metterla in guardia da Bill, ma la donna risponde di essergli grata per non averlo denunciato. Poi ribadisce di voler stare con lui.

Liam riporta Kelly da Steffy e i due si confrontano su gli ultimi accadimenti. Poco dopo arriva Hope e la Forrester confessa di essere certa che sua figlia avrà presto una sorella.

Bill e Katie decidono di lasciare andare tutta la negatività degli ultimi tempi. Will li interrompe e Bill lo invita a dormire da lui quando vuole. Il ragazzino esprime il desiderio di passare del tempo con lui.

A Villa Forrester si tiene la cena del Ringraziamento: Eric ringrazia Charlie e Pam per aver cucinato, Quinn accoglie Donna, Hope e Steffy guardano Liam che gioca con Kelly e Xander arriva con Zoe.

Charlie serve le polpette e si assicura di servire a Quinn quelle indicate da Pam. La moglie di Eric diventa viola e la Douglas sorride.

Tutti ringraziano la persona seduta alla propria destra: Steffy ringrazia Xander per il suo supporto alla Intimates, Xander ringrazia Zoe per essere tornata, Zoe ringrazia Wyatt per averla accolta, Wyatt ringrazia Sally per aver portato freschezza, Sally ringrazia Charlie per le prelibatezze e Charlie si augura di sposare Pam.

Eric coglie l’occasione per far sapere a Donna di essere felice di averla di nuovo con loro, Donna ringrazia Katie, Katie ringrazia Will per l’amore che le dona, Will ringrazia Thorne per aver reso felice sua madre, Thorne ringrazia Ridge per il loro rapporto ritrovato, Ridge ringrazia Brooke per la loro vita insieme, Brooke ringrazia Hope per essere una figlia esemplare, Hope ringrazia Liam per essere sempre presente.

