Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 15 al 21 febbraio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci rivelano che le puntate dal 15 al 21 febbraio saranno ricche di avvenimenti intensi. Cosa accadrà ai protagonisti della soap?

Shauna e Quinn Beautiful-foto fame10.com

Steffy confessa a Thomas di non averlo perdonato, ma lo stilista si giustifica dicendo di aver sbagliato. Quando la CEO dice la sua riguardo l’affidamento di Douglas, il Forrester lascia intendere di avere un piano.

Hope incontra Liam e, dopo un po’, trova la forza di dirgli di aver creduto di aver ucciso Thomas. Lo Spencer ne resta scioccato.

Liam spende parole durissime per Thomas, ma Hope difende il Forrester affermando che le ha voluto fare capire cosa significa raccontare brutte verità.

Ridge contatta Carter per chiedergli di trovare un cavillo per annullare l’affidamento congiunto di Douglas.

Ridge incontra Shauna e le racconta gli ultimi avvenimenti, parlando dell’influenza negativa di Brooke e Hope su Thomas.

Shauna resta scioccata dall’opinione che Ridge nutre nei confronti di Brooke e Hope e lo stilista le confessa di aver chiuso con Brooke perché non riconosce più la donna che ha sposato.

Shauna approfitta della chiacchierata con Ridge per confessargli di provare dei sentimenti per lui e aver deciso di farsi da parte e lasciarlo riflettere, ma lo stilista non ci sta e le dice di aver bisogno di lei.

Ridge propone a Shauna di vivere insieme dei momenti di leggerezza e inizia a baciarla.

Wyatt e Bill accolgono a Liam alla Spencer e i tre parlano degli ultimi avvenimenti, dall’affidamento congiunto di Douglas alle future nozze di Wyatt.

Sally arriva alla Spencer e punta il dito contro Liam, colpevole di aver abbandonato la Forrester Creation.

Bill trova un modo per liberarsi di Sally e consiglia a Wyatt di andare ad acquistare l’anello di fidanzamento.

Wyatt e Sally restano da soli e il ragazzo ne approfitta per confessarle il suo amore, ma Sally anticipa la sua proposta di matrimonio. La Spectra, però, commette un errore e lo chiama Liam.

Wyatt resta scioccato dal lapsus di Sally mentre la Spectra non riesce a giustificare quanto accaduto.

Katie racconta a Brooke e Donna della sua convalescenza e ammette di aver perdonato Flo, visto che è grazie a lei che è viva. Ciò nonostante Brooke ammette di sentire per la ragazza dei sentimenti contrastanti.

Brooke si confida con Katie e Donna raccontando loro della custodia di Douglas e della posizione di Ridge a riguardo.

Donna recepisce la notizia di Brooke con preoccupazione e le chiede se Ridge è ospite a casa di Eric. Alla risposta affermativa, però, rivela alla sorella che Shauna vive a Villa Forrester.

Katie prova a smorzare gli animi, ma Brooke ammette di temere l’influenza di Shauna su Ridge.

Shauna e Ridge continuano a baciarsi e la Fulton gli lascia intuire di volersi spingere oltre. Il Forrester la blocca.

Quinn sorprende Shauna e Ridge a baciarsi sul divano e, quando resta da sola con l’amica, le dice di essere felice per lei.

Eric invita Ridge a sistemare le cose con Brooke, ma lo stilista ammette di non voler rinunciare al figlio per la moglie.

Eric nota la tranquillità di Ridge nonostante la fine del suo matrimonio e gli chiede di essere sincero con lui. Lo stilista ammette di aver trovato un’amica in Shauna. Tuttavia il patriarca lo rimprovera.

Wyatt e Sally continuano a litigare: lui non accetta le scuse della fidanzata mentre lei si giustifica dicendo di essere soltanto stanca. Alla fine il figlio di Quinn decide di crederle.

Ridge raggiunge Malibù e gioca con Kelly mentre Steffy ultima i preparativi per il giorno del Ringraziamento. Thomas comunica tutti che Douglas passerà la festa con Hope.

Ridge approfitta della situazione per parlare dell’affidamento congiunto di Douglas e la CEO concorda con lui. Thomas, però, continua a difendere Hope.

Ridge dice ai figli che passerà il giorno del Ringraziamento senza Brooke e Thomas ne approfitta per dire a tutti che presto sposerà Hope e Liam tornerà da Steffy.

Hope comunica a Liam di voler trascorrere una serata con Thomas e Douglas in qualità di madre e padre del piccolo.

Shauna è felicissima e invita Quinn a sostenerla nella sua liaison con Ridge. Subito dopo, il Forrester raggiunge la Fulton e inizia a baciarla.