Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 15 al 21 marzo 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 15 al 21 marzo saranno ricche di eventi che cambieranno gli equilibri. Ecco cosa accadrà:

Thomas e Zoe Beautiful- foto cjhawkings.com

Hope spiega a Brooke le ragioni che l’hanno spinta ad accettare l’aiuto di Thomas per la Hope For The Future, ma la madre non ci sta e le ricorda che lo stilista è pericoloso.

Thomas prova a capire se Zoe ha riferito qualcosa a Steffy e la modella conferma. Il Forrester è contento di come stanno andando le cose.

Carter cerca di comprendere cosa abbia spinto Steffy a riammette Zoe in azienda e la Buckingham accenna alla sua frequentazione con Thomas.

Ridge e Steffy attendono Thomas in ufficio e il giovane stilista arriva con Eric, approfittando della situazione per ringraziarli della chance.

Brooke raggiunge Steffy e le chiede perché ha riassunto Zoe. La CEO le racconta del piano di Liam per smascherare Thomas.

Hope incontra Zoe e non perde l’occasione per ricordarle di non fidarsi di lei dopo il segreto dello scambio di culle. La modella si dice pentita e cambiata.

Thomas interrompe Hope e Zoe e ringrazia la Logan per le attenzioni che riserva a Douglas e la fiducia riposta per il rilancio della linea.

Steffy dice a Brooke di voler capire se Thomas è davvero cambiato e il piano che coinvolge Zoe serve proprio a questo.

Brooke ringrazia Steffy per quello che sta facendo e la CEO ne approfitta per sottolineare che anche Ridge sta provando a proteggere Hope.

Steffy torna a lavoro sulla Intimates e ringrazia Sally per il suo lavoro. La Forrester confessa di non voler perdere contro Hope e Thomas.

Thomas mostra i bozzetti a Hope e la Logan si dice entusiasta. Intanto Zoe li osserva infastidita.

Douglas interrompe Thomas e Hope e si mostra contento di vederli insieme. La Logan spiega al piccolo che loro ci saranno sempre per lui, anche se non vivono più insieme.

Wyatt chiede a Liam cosa ha preparato per smascherare Thomas e si mostra preoccupato per Hope e Zoe.

Brooke raggiunge Liam e lo rimprovera per il suo piano che mette Hope in pericolo. Lo Spencer ammette di volerlo smascherare a tutti i costi.

Steffy ricorda a Sally il concept dietro gli abiti della Forrester Creations e le due iniziano a parlare di Liam.

Thomas inizia a fissare Hope e la ragazza lo rimprovera. Il Forrester la tranquillizza dicendole che ormai ha voltato pagina con Zoe.

Zoe entra in ufficio e Thomas decide di andare via con lei per passare una serata speciale. Prima, però, il Forreste chiede a Hope se può tenere Douglas per la notte.

Steffy viene a sapere da Hope che Thomas è deciso a voltare pagina con Zoe, anche se la Logan si dice perplessa.

Brooke non crede che Steffy e Zoe siano in grado di gestire Thomas, ma Liam crede che le due non si faranno manipolare.

Zoe arriva a Villa Forrester e cede alle lusinghe di Thomas.

Brooke raggiunge Steffy per parlare del piano di Liam e la Logan si dice dubbiosa circa l’aiuto di Zoe.

Thomas percepisce la paura di Zoe e la bacia con passione. I due finiscono in camera da letto, ma lo stilista si blocca all’improvviso.

Liam scopre che Thomas e Zoe stanno trascorrendo una serata speciale e si mostra dubbioso, ma Hope lo rassicura. Finalmente il Forrester ha voltato pagina.