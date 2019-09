Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 16 al 21 settembre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci rivelano che le puntate dal 16 al 21 settembre saranno ricche di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà nella soleggiata Los Angeles!

Brooke spiega a Ridge di non aver baciato Bill e di non provare nulla per lui, ma lo stilista stenta a crederle e la invita a non avere più segreti. Brooke lo bacia con passione!

Steffy è nervosa e Hope capisce che qualcosa non va. La CEO dice di essere delusa dal comportamento di Brooke: ha baciato Bill. La Logan difende a spada tratta sua madre e si dice pronta a indagare sul bacio.

Bill viene a conoscenza del nuovo lavoro di Wyatt alla Forrester e si mostra contento. Il magnate ne approfitta per confidarsi con il figlio su quanto è accaduto con Brooke.

Bill si impegna a spiegare a Will alcuni principi di economia e il bambino sembra felice di passare del tempo con il padre.

Hope incontra Brooke e le chiede la verità su quanto le è stato riferito da Steffy e lei giustifica il tutto con un momento di debolezza di Bill. Lo stilista entra in ufficio e conferma le parole di sua moglie.

Thorne e Katie parlano di quello che sta succedendo e la donna confessa la mossa di Ridge per farli vincere in tribunale.

Brooke arriva al bar per un incontro di lavoro e successivamente viene raggiunta da Bill che le dichiara il suo d’amore.

Eric, Quinn, Charlie e Pam pranzano a Villa Forrester e le due si stuzzicano a vicenda. Dopo, Pam e Charlie vanno in cucina per sfornare i dolcetti e il poliziotto le fa una rocambolesca proposta di matrimonio. Lei accetta!

Pam e Charlie annunciano a Eric e Quinn la grande novità e la Douglas chiede al patriarca di poter celebrare le nozze proprio a Villa Forrester, ma in presenza del quadro della sorella. Eric le dice di sì.

Thorne va a trovare Ridge per ringraziarlo di quanto fatto riguardo alla custodia di Will.

Bill, ancora con Booke, le chiede come ha fatto a convincere Katie a fargli vedere più spesso Will, ma la Logan da il merito a sua sorella. Adesso, però, deve concentrarsi su suo figlio e lasciarla andare!

Bill torna alla Spencer Publications e si convince che il suo riavvicinamento a Will è merito di Brooke.

Brooke raggiunge la Forrester e corre da Ridge per raccontargli dell’incontro con Bill. Questa volta lo stilista si mostra meno comprensivo e le dice che allontanerà il rivale una volta per tutte.

Pam e Charlie comunicano le loro nozze imminenti a Liam, Hope, Steffy e Thorne e tutti si congratulano con loro.

Hope e Liam vanno dalla dottoressa Phillips.

Ridge riceve una visita da Pam e viene a conoscenza del suo fidanzamento. Dopo, però, chiede a Pam di dirgli dove si trova Bill e la donna fa come richiesto. Lo stilista invita il fratello a seguirlo.

Brooke incontra Steffy e racconta la sua versione dei fatti: non ha baciato Bill di sua iniziativa perché ama Ridge. Il problema, però, è che suo marito vuole affrontare Bill.

Justin nota che Bill si rallegra quando parla di Brooke e l’editore confessa di doverle tutto.

Bill torna a casa, ma viene raggiunto da Ridge e Thorne. Il magnate li invita a unirsi a lui, ma i due rifiutano. Thorne spara a zero su Bill mentre Ridge gli intima di stare lontano da Brooke e l’editore diventa aggressivo.

Liam e Hope aspettano di sapere il sesso del loro bambino e la dottoressa Phillips conferma loro che aspettano una bambina. I due si abbracciano.

Brooke raggiunge Katie per congratularsi per la sua apertura nei confronti di Bill e si confida riguardo i problemi con Ridge. Bill l’ha baciata, ma è stato un momento di debolezza dell’editore. Katie le crede.

Bill, intanto, invita Ridge e Thorne ad andare via. Lo stilista gli intima di stare lontano da Brooke, ma l’editore lo stuzzica ancora sulla solidità del suo matrimonio. Thorne tira in ballo Will e lo ricatta.

Bill ammette di voler essere amico di Brooke e dice a Ridge che non è responsabile della sua scarsa fiducia nei confronti della moglie. Ridge non crede alle parole dell’editore e la situazione degenera.

Thorne prova a dividere Bill e Ridge, ma viene scagliato a terra da Bill. I due lottano e arrivano sul balcone. Ridge rientra stravolto e Thorne corre fuori: l’editore è per terra privo di sensi!

