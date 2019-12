Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 16 al 22 dicembre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci rivelano che le puntate dal 16 al 22 dicembre potrebbero cambiare gli equilibri tra i personaggi della soap americana. Cosa accadrà?

Sally Beautiful- foto twitter.com

Zoe e Xander sono molto felici, ma la Buckingham teme per il padre e per i risvolti negativi sulla sua carriera.

Taylor ripensa alla proposta di adozione avanzata da Florence Fulton e Reese, ma si ritrova a fare i conti con la difficile situazione della figlia.

Flo si racconta a Taylor e la invita a prendere in considerazione la sua richiesta perché solo così potrà assicurare un futuro sereno alla sua bambina.

Reese riceve altre minacce dallo strozzino e intima Flo di non commettere errori.

Flo interroga Reese riguardo la provenienza della piccola, ma il ginecologo ribadisce di essere legato al segreto professionale.

Taylor e Steffy parlano dell’adozione privata: la psichiatra non vuole “compromettere” il collega e la invita a pensarci su mentre la CEO ammette di non voler sconvolgere Liam proprio adesso.

Steffy ascolta la conversazione che Taylor ha con il misterioso collega e capisce che sta valutando altre persone per l’adozione.

Steffy cede alle pressioni e chiede alla madre di fissare un incontro per conoscere la piccola, ma intende coinvolgere anche Liam e Hope.

Flo insiste con Reese e l’uomo ribadisce la sua posizione, ammiccando ai grandi vantaggi che tutti trarranno dall’adozione delle neonata.

Wyatt passa a trovare Liam e parlano degli ultimi avvenimenti che lo hanno travolto.

Bill è in compagnia di Will e i due si lasciano andare al pensiero di una famiglia unita, proprio come lo era un tempo.

Liam e Steffy parlano dell’adozione, ma lo Spencer ammette di non voler affrettare i tempi. La Forrester, però, insiste perché potrebbe essere un modo per andare avanti.

Emma entra nell’ufficio stilisti e chiede a Wyatt e Sally di fare le condoglianze a Hope anche da parte sua.

Liam consegna a Hope un biglietto di condoglianze e la sprona a mangiare qualcosa, ma senza successo. Hope confessa di non voler superare il lutto perché non vuole dimenticare la sua bambina.

Wyatt e Sally arrivano da Liam e Hope e la Spectra porta con sé un cucciolo, ma il regalo non viene apprezzato dalla Logan. Hope punta il dito contro Sally e la manda via in malo modo.

Will chiede a Katie se ama ancora Bill e la Logan si alza con una scusa nell’imbarazzo generale.

Will continua a parlare bene di Bill e il magnate ricambia l’affetto affermando di essere orgoglioso di lui.

Katie ritorna e Will non perde occasione per chiederle se vuole ancora bene a suo padre come un tempo.

Thorne resta basito mentre Katie e Bill rispondono che si vorranno sempre bene.

Sally si scusa con Hope, ma la giovane Logan la invita a non parlare più e le chiede di andarsene. Poi si lascia andare alle lacrime.

Sally prova a scusarsi con Liam e Wyatt e lo Spencer raggiunge sua moglie per giustificare il gesto della Spectra, ma la Logan non vuole ascoltare altro.

Poco dopo, però, Liam e Hope tornano da Sally e Wyatt e si scusano per la reazione incontrollata. Le due ragazze si abbracciano.

Wyatt tenta di rassicurare Sally e spende bellissime parole per lei. I due si sentono più uniti che mai.

Hope confessa a Liam di aver avuto una reazione esagerata, ma il suo dolore non la lascia respirare un attimo. Lo Spencer la invita a fare un passo alla volta.

Thorne ripensa alla cena nella quale ha visto Katie e Bill sulla stessa lunghezza d’onda e inizia a pensare a un ritorno di fiamma tra i due.

Katie e Thorne parlano della cena e la Logan ammette che le cose con Bill stanno andando finalmente per il verso giusto.

Katie ringrazia Thorne per la comprensione e dice che la presenza di Bill non scalfisce l’amore che prova per lui. Il Forrester ammette di vederla felice del cambiamento dell’ex, ma lei ribadisce di amare solo lui.