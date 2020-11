Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 16 al 22 novembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 16 al 22 novembre 2020 saranno ricche di colpi di scena. Cosa accadrà ai protagonisti della soap?

Shauna e Ridge Beautiful- foto hollywoodhiccups.com

Ridge si risveglia disorientato e si rende conto di aver passato la notte nella stanza del Bikini Bar.

Shauna racconta a Ridge quanto successo la sera prima, ma lo stilista continua a ricordare molto. La Fulton lo stuzzica un po’.

Eric bussa alla porta di Brooke per far firmare dei documenti a Ridge e capisce che il figlio non è in casa. La Logan gli spiega l’accaduto.

Eric prova a consolare Brooke, ma sottolinea che è certo che Ridge farà la cosa giusta in questa situazione delicata.

Brooke si sfoga con Eric, ammettendo di non aver intenzione di dare chance a Thomas e di essere preoccupata per il suo matrimonio con Ridge.

Ridge ringrazia Shauna per l’aiuto, ma la donna gli conferma che manterrà il segreto sulla notte passata insieme.

Ridge torna a casa e Brooke lo invita a non sparire più senza dare notizie. Lo stilista le racconta di aver bevuto troppo e di aver dormito in una stanza del Bikini Bar.

Brooke prepara una cura post-sbronza, ma Ridge afferma di aver ricevuto le cure da una cameriera premurosa. La Logan lo guarda innervosita e i due promettono di non litigare più per Thomas.

Katie raggiunge Flo e non esita a definire la ragazza come una buona a nulla. Flo prova a scusarsi e chiede una seconda possibilità, ma la Logan la invita a lasciare la città.

Shauna interrompe la discussione tra Katie e Flo ed esorta la Logan a trattare la figlia con rispetto. Le due iniziano a litigare e Shauna la caccia via.

Flo e Shauna parlano di Katie e la ragazza crede sia arrivato il momento di andare via. Subito dopo chiede alla madre dove abbia passato la notte e Shauna le rivela di essere stata in compagnia di Ridge.

Brooke prova a capire cosa sia successo la notte prima, ma Ridge le propone una serata tutta per loro.

Ridge confessa a Brooke di non riuscire più a capire Thomas e la Logan lo invita ad aprire gli occhi: il figlio ha bisogno di aiuto. I due iniziano a litigare.

Brooke parla di Shauna e Ridge inizia ad agitarsi, ma la Logan crede sia soltanto colpa della tensione accumulata e lo invita a rilassarsi.

Flo non riesce a credere alle parole della madre, ma Shauna precisa che tra lei e Ridge non c’è stato nulla.

Danny sistema la camera in cui ha passato la notte Ridge e viene raggiunto da Carter. I due parlano di quanto accaduto e il cameriere insinua che lo stilista abbia trovato una valvola di sfogo.

Shauna rassicura la figlia su quanto accaduto e la invita a trovare un modo per fare breccia nel cuore di Wyatt.

Sally chiama Wyatt per programmare la cena e dopo passa da Quinn. Le due donne parlano del ragazzo e la Spectra capisce che la Fuller vedrebbe il figlio al fianco di Flo.

Shauna chiede a Quinn di dare una seconda possibilità a Flo.

Bill e Katie raggiungono Wyatt e lo invitano a tenersi alla larga da Flo. Dopo poco arriva anche la Fulton e scopre che il suo ex ha un appuntamento con Sally.

Flo ribadisce a Wyatt di amarlo e gli invia un video che li ritrae nei loro momenti più belli.

Bill rivela a Katie di essere preoccupato per Wyatt: Flo potrebbe convincerlo a perdonarla e Sally è tornata nella vita del figlio.

Katie dice a Bill di non sentirsi bene, ma il magnate la invita a mangiare un po’. La Logan però preferisce andare a riposare.

Brooke raggiunge Ridge e lo invita a evitare Shauna, in quanto la considera una donna manipolatrice e pericolosa.

Shauna sprona Flo a riconquistare Wyatt.

Wyatt e Sally trascorrono la serata e lo Spencer chiede alla Spectra di diventare sua moglie.

Katie non accenna a migliorare e Bill inizia a preoccuparsi. La Logan sminuisce la situazione affermando di essere solo tesa per l’incontro avuto con Flo e Shauna.

Bill prenota una visita per Katie e la donna sviene alle sue spalle. Il magnate corre verso di lei e chiama aiuto.