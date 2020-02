Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 17 al 23 febbraio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 17 al 23 febbraio ci saranno molti risvolti nelle storyline della soap. Cosa accadrà?

Zoe e Reese Beautiful- foto soapcentral.com

Zoe va da Steffy per rivelarle la verità sulla piccola Phoebe, ma demorde appena nota la felicità della Forrester. La modella torna dal padre e gli assicura che manterrà il segreto.

Reese tira un sospiro di sollievo. Non subirà un danno d’immagine e non rischierà di andare in prigione.

Bill decide di cambiare stile di vita, lasciando tutti stupiti. In più l’editore propone a Wyatt di tornare alla Spencer Pubblications.

Wyatt decide di lasciare la Forrester per lavorare con il padre, ma vorrebbe portare con sé anche Sally. I due vogliono rimettere in piedi la Spectra Fashion.

Wyatt chiede a Bill di aiutare lui e Sally a far risorgere la casa di moda e lo Spencer promette di rifletterci.

Liam porta Hope allo chalet, ma si rende subito conto che la moglie è molto triste.

Bill approfitta della partenza di Thorne per riavvicinarsi a Katie e questo rende felice sia Justin che Donna.

Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy. È un padre ed è giusto che sia sempre presente per le bambine.

Brooke intuisce le intenzioni di Hope e decide di passare da Malibù per parlare con Steffy della crisi esistenziale che sta attraversando Hope.

Steffy rassicura Brooke e le confessa di non voler rovinare il rapporto tra Hope e Liam o la nuova famiglia allargata che hanno costruito insieme.

Bill non vuole investire nel campo della moda, ma sceglie di accontentare Wyatt e appoggiare il suo progetto della Spectra Fashion.

Hope va a trovare Steffy e le bambine e la Forrester cerca di convincerla a non rinunciare al suo matrimonio.

Liam raggiunge Malibù e Hope torna a insistere affinché stia con la madre delle sue figlie. La ragazza è talmente convinta che arriva a sfilarsi la fede nuziale.

Wyatt e Sally danno le loro dimissioni a Quinn ed Eric e rivelano il loro progetto, occuparsi della rinascita della Spectra.

Wyatt e Sally incontrano Bill per firmare le carte necessarie alla riapertura della casa di moda, ma scoprono che il magnate ha intenzione di chiamarla Spencer Fashion.