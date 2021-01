Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 18 al 24 gennaio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 18 al 24 gennaio vedremo il contrattacco di Thomas. Scopriamo quello che accadrà!

Thomas Beautiful- foto pinterest.com

Thomas telefona a Steffy per metterla al corrente della fine del matrimonio del padre e Brooke e la invita a chiamare Liam visto che Hope andrà alla festa d Halloween.

Hope decide di andare alla festa di Halloween per convincere Thomas a firmare i documenti per la custodia di Douglas.

Brooke si confida con Donna e la sorella appare molto preoccupata per la nipote.

Hope comunica a Liam la sua intenzione di andare al party organizzato a Villa Forrester per vedere Douglas e lo Spencer resta basito.

Steffy manda un messaggio a Liam per invitarlo a Malibù e far incontrare le bambine. Il ragazzo accetta.

Liam porta Beth a Malibù e Steffy gli confessa di essere preoccupata per l’ossessione che Hope nutre nei confronti di Douglas.

Ridge raggiunge la dependance per prendere il suo costume e incrocia Shauna.

Quinn incrocia Ridge e lo stuzzica un po’, proponendogli di conoscere meglio la sua amica di vecchia data.

Douglas e Thomas scendono le scale e il giovane Forrester non perde tempo per dichiarare la sua stima verso Quinn e Shauna, entrambe nemiche di Brooke.

Hope arriva a Villa Forrester e Douglas le corre incontro.

Thomas prende Hope in disparte e la ringrazia per la sorpresa fatta a suo figlio. Lo stilista ne approfitta per farle capire di volerla sia come madre del piccolo che come moglie.

Steffy e Liam rientrano a casa dal giro del vicinato in costume e lo Spencer decide di fermarsi per far riposare Kelly e Beth.

Liam confessa a Steffy di voler raggiungere Hope a Villa Forrester, ma l’ex moglie lo blocca. I due parlano ancora dell’adozione di Douglas.

Shauna si complimenta con Ridge per i progressi di Thomas e lo stilista la ringrazia per il suo appoggio.

Shauna si avvicina a Hope e le chiede di dare un’altra possibilità a Flo, ma la figlia di Brooke non risponde.

Hope mette Douglas a dormire e dice a Thomas di voler adottare Douglas per fare parte della vita del piccolo.

Thomas non accetta la proposta di Hope e la ragazza gli parla di una possibile custodia congiunta. Lo stilista mette la moglie di Liam alle strette: avrà la custodia esclusiva solo se si concederà a lui.

Liam controlla il cellulare e si rende conto di non aver avuto notizie di Hope.

Steffy ringrazia Liam per non aver supportato l’idea dell’adozione di Brooke e Hope e lo Spencer ammette che le richieste della moglie sono eccessive.

Liam e Steffy parlano del lavoro e lo Spencer le confessa di voler tornare a lavorare alla Spencer Publications.

Steffy riceve una notifica sul cellulare e Liam si accorge che l’ex è iscritta a un sito di incontri per voltare pagina.

Ridge confida a Shauna di essere preoccupato del fatto che l’incontro di Hope e Thomas non sia ancora terminato. Lo stilista decide di chiamare Brooke.

Thomas smorza la tensione e annuncia a Hope di volersi trasferire con Douglas a Parigi. La Logan resta in silenzio.

Hope e Liam tornano a casa e la giovane Logan sembra molto provata dalla proposta indicente avanzata da Thomas.

Bill raggiunge Liam e chiede al figlio di tornare a lavorare alla Spencer Pubblication. Il ragazzo dice di sì.

Hope aggiorna Brooke su quanto accaduto alla festa e le rivela la proposta indecente ricevuta da Thomas. La Logan vorrebbe avvisare Ridge, ma la figlia glielo impedisce.

Thomas raggiunge Zoe a casa di Vinny e aggiorna la modella su quanto accaduto. Subito dopo telefona a Hope per dirle di aver trascorso una bella serata e invitarla a portargli i documenti a casa.

Hope propone a Thomas un incontro al bar, ma lo stilista spinge per avere qualcosa in più da lei per firmare i documenti. Intanto Brooke non riesce a credere alle sue orecchie.

Ridge ed Eric sono a lavoro su alcuni abiti e il patriarca si complimenta con il figlio, sicuro che siano una sua creazione. Lo stilista, però, ammette che è stato Thomas a disegnarli.

Charlie e Jake interrompono Ridge ed Eric per comunicare loro alcune informazioni tecniche riguardanti le macchine usate per il lavaggio dei vestiti.

Douglas telefona a Hope per invitarla a cena e la Logan accetta.

Steffy raggiunge Thomas e gli confessa di essere preoccupata per l’ossessione che Hope sta mostrando nei confronti di Douglas.

Liam si confronta con Hope riguarda la sua decisione di tornare a lavorare alla Spencer insieme al padre, ma la ragazza sembra assente.

Hope comunica a Liam che non ci sarà a cena perché ha accettato un invito di Douglas.

Thomas prepara una sorpresa per stupire Hope e, non appena la ragazza lo raggiunge, le confessa di voler formare una famiglia con lei.

Thomas guarda Douglas e gli lascia capire di aver deciso di rendere Hope legalmente sua madre.