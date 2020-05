Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 18 al 24 maggio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 18 al 24 maggio stravolgeranno gli equilibri della soap. Cosa accadrà?

Shauna e Bill Beautiful- foto zazoom.it

Sally confessa a Thomas di aver lasciato Wyatt per vari motivi, il giovane stilista le ricorda che lo Spencer non è un tipo che molla facilmente.

Liam torna da Parigi e raggiunge Wyatt per capire meglio cosa stia combinando Thomas. Il fratello spiega le mire del Forrester su Hope e aggiunge di aver lasciato Sally anche perché in combutta con Thomas.

Flo scopre da Hope che intende spingere Liam a tornare da Steffy e le sue bambine e tenta di dissuaderla.

Zoe origlia la conversazione tra Flo e Hope e aspetta di trovare la Fulton da sola per consigliarle di promuovere la relazione tra Hope e Thomas per mantenere segreto lo scambio delle culle.

Flo non è d’accordo con Zoe e vorrebbe dire la verità a Hope, ma la Buckingham insiste affinché tutto resti segreto.

Flo passa da Wyatt e scopre che il ragazzo si è lasciato con Sally per via delle sue bugie. La cugina di Hope inizia a sentire il peso del segreto che custodisce.

Thomas raggiunge Hope in ufficio e inizia a flirtare con lei, ma viene interrotto dall’arrivo improvviso di Liam.

Liam si avvicina a Hope e la bacia. Lo Spencer, poi, mette in guardia il Forrester: lui non intende lasciare sua moglie.

Quinn scorge Sally in lacrime nell’ufficio stilisti e intuisce che la relazione tra lei e suo figlio è giunta al capolinea. La Spectra, però, intende lottare per Wyatt.

Wyatt spende parole bellissime per Flo e si avvicina per baciarla, ma la ragazza si discosta perché assalita dai sensi di colpa per lo scambio di culle.

Flo chiede a Wyatt di metabolizzare la rottura con Sally e capire se vuole davvero una chance con lei, ma lo Spencer non intende prendersi del tempo. I due si baciano con passione.

Hope smorza la tensione tra Liam e Thomas, ma i due continuano a discutere.

Eric e Quinn parlano della rottura tra Sally e Wyatt: il primo crede che presto torneranno insieme mentre la seconda spera in un ritorno di fiamma tra il figlio e Flo.

Quinn chiede a Eric di dare ospitalità a Shauna e Flo a Villa Forrester e il patriarca le dice che può fare come meglio crede.

Shauna passa a trovare Quinn e la Fuller la invita trasferirsi da loro. La madre di Flo accetta senza riserve.

Flo e Wyatt decidono di riprovare a stare insieme senza affrettare i tempi, ma vengono interrotti da Shauna che chiede alla figlia di raggiungere Villa Forrester.

Liam invita Hope a non lasciarsi influenzare da Thomas e a lavorare insieme al loro matrimonio. Alla fine, la Logan confessa di amare lui e non Thomas e il Forrester va via.

Thomas e Douglas giocano a dama e il bambino chiede di Hope. Il Forrester gli promette che presto sarà con loro.

Flo raggiunge Villa Forrester e Shauna la invita a preparare le valigie perché si trasferiranno da Eric e Quinn.

Shauna intuisce il turbamento di Flo e le ricorda che deve vivere mantenendo il segreto.

Katie racconta a Brooke di aver visto Shauna e Bill flirtare al bar e la moglie di Ridge la invita a pensare allo Spencer come a un uomo libero. Katie, però, dice di volerlo mettere alla prova.

Shauna raggiunge Brooke e Katie e nega di aver interesse per il magnate. Katie, poi, le chiede di tentare Bill per capire se può fidarsi di lui.

Justin chiede a Bill di Katie e l’editore spiega i dubbi della donna, ammettendo di voler lottare per lei ma di non poter aspettare per sempre. Justin lo invita a essere paziente.

Bill consegna a Justin i documenti dei permessi per la costruzione di Sky e confessa di essere pronto ad abbandonare il progetto.

Shauna accetta la richiesta di Katie e la donna organizza la trappola per lo Spencer.

Brooke non è d’accordo con Katie, ma la sorella minore si dice pronta a rischiare il tutto per tutto.

Shauna si presenta a casa di Bill e il magnate le porge le scuse per il suo comportamento. La donna inizia a provocarlo e confessa di voler rivivere un’altra notte di passione con lui. Tutto mentre Katie ascolta.