Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 19 al 25 aprile 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 19 al 25 aprile assisteremo alla creazione di un’alleanza pericolosa. E non solo. Ecco cosa accadrà!

Steffy Beautiful- foto tuttonotizie.eu

Steffy viene a conoscenza della guerra tra Brooke e Quinn e chiede al padre il motivo di questa situazione: Ridge è costretto a rivelargli di aver vissuto dei momenti di intimità con Shauna. La CEO resta basita.

Brooke e Quinn continuano a discutere: la designer accusa la Logan di aver convinto Eric a cacciare Shauna e dice di essere sicura che sia ancora dipendente dall’alcool mentre Brooke rimanda le accuse al mittente.

Brooke riceve una telefonata e si allontana. A quel punto Quinn versa un po’ di vodka nel succo di frutta della rivale.

Katie passa a trovare Bill, ma trova soltanto Wyatt. Il figlio di Quinn è indeciso se contattare o meno Sally. La Logan apprende che i due si sono lasciati e lo invita ad aspettare che tutto si sistemi.

Sally attende notizie nello studio del dottor Pappas e legge un messaggio di Wyatt che la invita a contattarlo.

Katie incontra Sally durante la visita di controllo e le due si soffermano a parlare degli ultimi avvenimenti. La stilista le confida di voler lottare per Wyatt, ma di non volerlo coinvolgere in quello che sta succedendo.

Katie cerca di rincuorare Sally e la invita a non arrendersi. Tutto si sistemerà.

Eric passa a trovare Ridge per cercare un modo per far tornare il sereno tra Brooke e Quinn.

Brooke e Quinn continuano a discutere e la Logan accosta il succo corretto alle labbra.

Eric rientra a casa e trova Quinn sola ed arrabbiata. Il patriarca la invita a essere più dolce e comprensiva, ma la designer non ci sta.

Ridge e Brooke si incontrano in ufficio: lui chiede scusa per aver baciato Shauna e dice di voler salvare il loro matrimonio mentre lei sposta l’attenzione su Quinn e sul fatto che bisogna allontanarla da Eric.

Wyatt e Liam lavorano braccio a braccio: il primo è concentrato mentre il secondo sembra distratto. Il figlio di Quinn cerca di parlare con lui di quanto successo con Steffy e Hope, ma il fratello non vuole parlarne.

Liam sposta il discorso su Sally e Wyatt gli rivela di averla lasciata per rimettersi con la donna che ama, Flo. Tuttavia è preoccupato per la Spectra perché non l’ha presa bene e sembra avere problemi di salute.

Eric chiede ancora una volta a Quinn di fare pace con Brooke, ma la Fuller dice di non poterlo fare.

Thomas raggiunge Villa Forrester e origlia la conversazione tra Eric e Quinn. Più tardi si fa avanti con la Fuller per cercare un’alleanza con lei allo scopo di allontanare Brooke dalle loro vite.

Quinn rivela a Thomas di aver versato della vodka al succo di Brooke in modo da far uscire la vera natura della donna, ma il Forrester non sembra apprezzare la cosa.

Quinn scopre che Thomas è ancora ossessionato da Hope, ma lo stilista non lo nasconde e chiede alla donna di allearsi con lui contro la Logan.

Brooke percepisce il richiamo dell’alcol del minibar, ma non cede alla tentazione grazie all’arrivo fortuito di Hope.

Steffy entra nella stanza e viene accusata da Hope di aver sedotto Liam. La CEO prova a difendersi.

Thomas raggiunge l’ufficio e scopre che Liam ha chiesto a Hope di rinunciare alla custodia di Douglas.

Steffy è decisa a raccontare la verità sul bacio e Thomas prova a dissuaderla con uno sguardo.

Liam riceve un sms da Hope riguardante Beth e Wyatt dice di ammirare il fratello per come si comporta con le bambine. Il figlio di Quinn, però, ammette di non capire le ragioni del bacio dato a Steffy.

Brooke raggiunge Liam e gli chiede spiegazioni del bacio dato a Steffy. Lo Spencer si dice amareggiato per quanto successo, ma la Logan lo tranquillizza in quanto sa che Thomas ha avuto un ruolo.

Liam dice a Brooke di essere dispiaciuto e di avere intenzione di chiarire con Hope.

Carter da a Zoe alcuni documenti relativi alla sicurezza e ne approfitta per metterla in guardia da Thomas.

Steffy difende Liam agli occhi di Hope descrivendolo come un padre presente ed eccezionale: tra loro non c’è nulla.

Thomas e Hope sono a lavoro e lo stilista ne approfitta per raccontarle qualche dettaglio della sua storia con Zoe.

Liam raggiunge Steffy a Malibù e la stupisce dicendole di aver provato un grande trasporto nel bacio che si sono scambiati. La Forrester resta senza parole.