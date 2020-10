Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 19 al 25 ottobre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 19 al 25 ottobre le cose non si metteranno bene per Thomas. Ecco quello che accadrà:

Flo viene arrestata dal detective Sanchez sotto lo sguardo vigile di Brooke, Ridge e Hope.

Wyatt passa a trovare Liam e i due vengono raggiunti da Bill e Justin. Il figlio di Quinn specifica che dovrà pagare anche Flo per lo scambio di culle.

Hope non vede l’ora di annullare il matrimonio, ma è molto preoccupata per Douglas.

Ridge prova a contattare Thomas più volte, ma senza successo. Il ragazzo sembra sparito nel nulla.

Douglas scoppia a piangere e teme che il padre non possa perdonarlo per aver svelato il segreto di Beth.

Ridge prova a consolare il nipote, ma Brooke ribadisce che il comportamento di Thomas è imperdonabile.

Il detective Sanchez raggiunge Brooke e Ridge e chiede loro di metterlo in contatto con Thomas il prima possibile. Deve rispondere ad alcune domande sulla morte di Emma Barber.

Thomas è a casa di Vinny e sembra in preda a un delirio: dice di non poter perdonare Douglas, di non fidarsi del padre e di voler stare solo con Hope. L’amico lo invita a fare la cosa giusta.

Il detective Sanchez insiste con Ridge e Brooke, ma i due non sanno dove si trovi Thomas.

Ridge difende Thomas riguardo le accuse sulla morte di Emma Barber, ammettendo i problemi del figlio ma escludendo l’omicidio.

Brooke teme per l’incolumità di Hope, specie quando Thomas scoprirà che è tornata con Liam e vuole chiedere l’annullamento.

Thomas è furioso e Vinny lo invita a mettersi in contatto con Hope. Il Forrester crede sia meglio vederla di persona.

Justin spiega a Hope l’iter per l’annullamento del matrimonio tra lei e Thomas.

Hope chiama Thomas al telefono e lo stilista le risponde subito. La Logan gli comunica freddamente di voler annullare il matrimonio e gli chiede di chiamare Douglas per tranquillizzarsi.

Thomas non riesce ad accettare la decisione di Hope e la prega tra le lacrime di non abbandonarlo. La ragazza, però, chiude la conversazione.

Hope sta male per la situazione di Douglas ed è decida di dare la priorità al piccolo.

Brooke è preoccupata e Ridge prova a tranquillizzarla dicendo che Thomas tornerà in sé prima o poi, ma la donna non crede alla possibilità che ciò avvenga senza un aiuto.

Thomas pensa a un cavillo legale per fermare l’annullamento e Vinny gli fa notare che il matrimonio non è stato neanche consumato. A quel punto lo stilista inizia a inveire contro il figlio.

Vinny difende Douglas e prega l’amico di moderare il linguaggio. Rimasto solo, lo stilista chiama Amelia per sapere se il figlio è con lei e le chiede di raggiungerlo.

Amelia e Douglas raggiungono casa di Vinny e Thomas chiede alla babysitter di lasciarli soli. Il Forrester gli chiede perché si è comportato così e il piccolo risponde di aver raccontato soltanto la verità.

Thomas sgrida Douglas per averlo messo nei guai e gli dice di volerlo punire, ma il bambino gli chiede di riappacificarsi.

Hope passa da Brooke e Ridge per comunicare loro che sta andando da Steffy per prendere le ultime cose di Beth.

Thomas infierisce contro Douglas e il bambino piange disperatamente invocando il suo vero papà. Lo stilista si rende conto di aver sbagliato e stringe forte a se il piccolo.

Thomas dice a Douglas che non lo abbandonerà mai e che deve solo sistemare le cose con Hope.

Thomas affida il figlio ad Amelia ed esce di casa, ma viene visto da Ridge che intuisce la prossima mossa del figlio.

Ridge chiama Brooke e le comunica che Thomas sta andando da Steffy per poter parlare con Hope.

Hope arriva da Steffy, ma viene bloccata da Thomas. Lo stilista le chiede se vuole procedere con l’annullamento e la Logan lo manda via.

Thomas prova a spiegare le sue ragioni a Hope, ma la ragazza esce dall’uscita sul retro. I due si ritrovano faccia a faccia sul ciglio di una scogliere.

Thomas afferra Hope per un braccio e la Logan viene soccorsa da Brooke che la libera e spinge Thomas che perde l’equilibrio e precipita giù per la scogliera. Tutto sotto lo sguardo sconcertato di Ridge.

Thomas giace in una pozza di sangue sulla spiaggetta mentre Brooke e Hope non riescono a credere a quanto successo.