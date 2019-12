Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 2 all’8 dicembre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 2 all’8 dicembre i protagonisti della soap resteranno sconvolti dalla morte di Beth sconvolgerà. Ecco cosa accadrà:

Hope e Liam non vogliono dire addio a Beth e Brooke non riesce a confortare i due ragazzi, ma tenta di supportare sua figlia dicendole che il distacco della placenta è qualcosa che non poteva controllare.

Bill e Ridge vengono a conoscenza della morte di Beth e il magnate invita il figlio a non lasciare da sola Hope neanche per un attimo.

Liam chiede spiegazioni al dottore e Reese chiarisce che il distacco della placenta è un evento che può capitare anche in presenza di valori normali.

Ridge, Bill e Liam entrano nella stanza e tutti le promettono di esserci sempre per lei, ma Hope confessa di non avere più motivi per sorridere.

Taylor e Steffy si chiedono se Beth sia già nata, ignare del destino della piccola di Liam e Hope.

Ridge raggiunge Taylor e Steffy e racconta loro quanto accaduto a Beth. Le due ne restano sconvolte.

Brooke, Hope e Liam rientrano a casa e si ritrovano immersi di regali per Beth. Brooke vorrebbe liberare la stanza, ma Hope la blocca tempestivamente.

Liam e Hope si ritrovano a fare i conti con l’assenza della piccola Beth.

Ridge prova a consolare Brooke, dicendole che presto Hope e Liam troveranno la forza di andare avanti.

Zoe conforta il padre, ma vorrebbe capire cosa è successo. Reese, però, risponde di dover mantenere il segreto professionale.

Reese esce fuori per prendere un po’ d’aria e incontra lo strozzino. L’uomo gli intima di saldare il suo debito. Il ginecologo promette di saldare tutto entro una settimana e l’usuraio accetta.

Steffy e Taylor non sanno se andare a Villa Forrester per aiutare con la veglia e la psichiatra si dice stranita dall’invito. La CEO, però, le fa notare che le difficoltà vanno affrontate insieme.

Xander e Zoe si preparano a raggiungere Villa Forrester per porgere le loro condoglianze, ma la modella teme per il padre.

Reese ripensa al parto di Hope e si sente terribilmente in colpa. Zoe lo chiama, ma lui confessa di non voler presenziare all’evento.

Brooke e Liam si siedono vicini a Hope e la ragazza ammette di essere distrutta dalla morte di Beth.

Eric promette a Liam di esserci per Hope e abbraccia Brooke per consolarla.

Pam intravede le lacrime di Quinn e mette in dubbio i sentimenti che prova per la perdita di Hope e Liam.

Katie e Donna mettono tra le mani di Hope un disegno di Will che rappresenta Beth tra le braccia di Dio.

Wyatt, Sally e Bill arrivano a Villa Forrester e abbracciano Liam.

Steffy e Taylor raggiungono subito Hope e la giovane Logan chiede notizie di Kelly.

Steffy si scusa con Hope per aver trattenuto Liam e le due si abbracciano. Taylor si rende utile dando a Hope il numero di un gruppo di sostegno.

Taylor riceve la telefonata di Reese e l’uomo chiede di vederla, ma la psichiatra ammette di non poterlo raggiungere.

Brooke parla con Bridget al telefono mentre Katie chiede a Bill di passare del tempo con Will.

Taylor raggiunge Brooke e prova a consolarla.

Liam ringrazia tutti e scoppia a piangere. Hope promette alla sua piccola di prendersi cura di lei.

Villa Forrester inizia a svuotarsi e Sally prova a consolare Wyatt con parole dolci.

Steffy promette a Hope di starle accanto e la Logan la ringrazia. La CEO si avvicina a Liam per confortarlo.

Brooke accompagna Taylor verso l’uscita e le due rivali si abbracciano.

Zoe porge le condoglianze da parte sua e di suo padre a Brooke e la Logan sbotta dicendo di voler indagare su quanto accaduto durante il parto.

Zoe torna da Xander e ammette di sentirsi a disagio, ma il ragazzo prova a tirarla su.

Taylor richiama Reese e il ginecologo le chiede di passare da casa sua. La psichiatra lo raggiunge e prova a capire la sua reazione alla morte di Beth e il ginecologo ammette di sentire il peso del fallimento.

Ridge e Brooke si stringono in un forte abbraccio sul divano e Bill crede sia ora di mettere fine alle loro discordie.

Ridge concorda, ma confessa di non credere al cambiamento del magnate. Brooke lo invita a smetterla e a considerare Bill in modo diverso, visto che sono entrambi i nonni di Kelly.

Brooke raggiunge Hope e la invita a farsi forza, ma la ragazza scoppia a piangere.

Taylor cerca di consolare Reese, ma l’uomo sembra essere sconvolto. Poi si allontana e torna in salotto con un neonato.