Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 21 al 26 settembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 21 al 26 settembre qualcuno scoprirà che Beth è viva. Ecco cosa accadrà!

Thomas e Douglas Beautiful- foto bigstarsite.com

Flo vorrebbe raccontare la verità a Wyatt, ma ci rinuncia quando riceve un messaggio intimidatorio da parte di Thomas.

Wyatt chiama Liam per informarlo di non avere novità riguardo il segreto di Flo, ma di aver percepito incoerenza nelle parole della ragazza.

Liam si mette in cerca dei documenti dell’adozione privata di Phoebe e contatta l’ospedale dove Flo avrebbe partorito, ma l’infermiera non può divulgare informazioni private.

Thomas comunica a Hope di aver organizzato una serata speciale, ma la ragazza sembra scostante.

Flo è intenta a lavorare in ufficio, ma viene rimproverata da Ridge per il comportamento avuto il giorno prima.

Thomas telefona a Flo per chiederle se ha deciso di mantenere il segreto sul fatto che Beth sia viva, ma il Forrester non si accorge che Douglas ha ascoltato tutto.

Douglas ha vorrebbe raccontare tutto a Hope, ma Thomas lo spaventa a tal punto da convincerlo a non dire nulla.

Flo fa visita a Hope per scusarsi del suo comportamento e si congratula per quanto sta facendo per Douglas. La ragazza ne approfitta per farle presente le sue remore sul matrimonio con Thomas.

Douglas continua a ripetere davanti allo specchio che Beth è viva, ma Thomas cerca di confonderlo e gli dice che starà un po’ da zia Steffy.

Flo sfoga tutto il suo malcontento a Zoe. Non riesce a superare quello che stanno facendo a Hope.

Steffy racconta a Liam che Thomas ha organizzato una serata speciale per Hope e lo Spencer spende parole dure contro lo stilista.

Hope, Thomas e Douglas arrivano a casa Malibù e il bambino chiede se Phoebe si è chiamata sempre così, destando lo stupore di tutti.

Liam si avvicina a Thomas e lo insulta pesantemente per quello che sta facendo a Hope, ma Steffy li blocca per chiedere al fratello di aiutarla con le bambine.

Hope e Liam restano con Douglas e lo Spencer prova a convincerla a non affrettare le cose con Thomas.

Hope spiega a Liam che le cose sono cambiate e si sente meglio dopo la morte di Beth. Douglas li interrompe per dire che Beth non è morta.

Steffy invita Thomas a non forzare Hope e a rispettare i tempi della ragazza.

Hope chiede a Douglas di ripetere e lo invita a spiegarsi meglio, ma Thomas sopraggiunge per ricordarle della loro serata.

Liam prova a interrogare Douglas e il bambino gli dice che anche lui sa dove si trova Beth.

Flo e Zoe continuano a litigare: la prima non riesce a credere di essersi lasciata intimidire da Thomas mentre la seconda prova a farla guardare avanti.

Hope e Thomas raggiungono l’hotel e lo stilista le fa capire di voler passare una notte di passione con lei. La Logan prova a essere partecipe, ma si blocca.

Brooke, Donna e Katie parlano della decisione di Hope e Flo le raggiunge per dire loro di voler evitare l’irrimediabile e risolvere la situazione.

Thomas cerca di forzare Hope, ma la ragazza ammette di non sentirsi pronta nonostante il matrimonio.

Liam persevera con Douglas e gli ricorda che Beth è in cielo con Caroline, ma il bambino lo stupisce dicendogli che sa benissimo che la mamma è in Paradiso mentre Beth è viva.

Steffy raggiunge Liam e Douglas e scopre che i due parlavano di Beth. Il piccolo chiede di giocare con le cugine.

Douglas gioca con Phoebe e la chiama Beth. Liam guarda la scena e corregge il bambino.

Liam prende in braccio Phoebe e sente chiamarsi papà. Lo Spencer inizia a mettere insieme i pezzi del puzzle.

Flo arriva da Wyatt e Shauna prova a dissuaderla dal raccontare il segreto dello scambio di culle. La ragazza, però, non intende cambiare idea.

Thomas porge una coppa di champagne a Hope, ma la ragazza non riesce a lasciarsi andare.

Douglas ripete a Liam che Beth è viva e confessa di averlo sentito dire da Thomas.

Liam informa Steffy e la CEO spiega al bambino che dire bugie è sbagliato, ma Douglas dice di saperlo bene.

La dottoressa Cortez di Las Vegas chiama Liam per comunicargli di non aver avuto in cura Flo Fulton.

Liam racconta tutto a Steffy, ma la Forrester non capisce cosa stia succedendo. Lo Spencer prende in braccio Phoebe e inizia a chiamarla Beth.