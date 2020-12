Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 21 al 27 dicembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 21 al 27 dicembre assisteremo ad altre macchinazioni di Thomas. Cosa accadrà?

Sally e Wyatt fanno da babysitter a Beth e Douglas li aiuta e il bambino dice di essere felice che la cuginetta sia tornata a casa.

Katie viene sottoposta al trapianto di rene e l’operazione ha successo. La Logan è fuori pericolo.

Le Logan scoprono che è stata Flo a donare il rene a Katie e la notizia sconvolge Brooke e Hope che finiscono per definirlo come un gesto di convenienza.

Shauna è infastidita dall’atteggiamento di Brooke e Hope e le invita a essere grate a sua figlia.

Katie si risveglia e chiede a Flo il perché della sua scelta. La Fulton le risponde di aver pensato a Will e alla famiglia Logan.

Brooke continua a credere che il gesto di Flo sia opportunismo, ma Katie la interrompe per dirle di essere grata alla figlia di Storm.

Wyatt e Sally mettono a dormire Beth e parlano di Katie e del gesto altruista di Flo, ma vengono interrotti dalla notizia della riuscita dell’intervento.

Sally punta il dito contro Flo mentre Wyatt prova a rassicurarla sui suoi sentimenti per lei.

Brooke confessa a Ridge di essere dispiaciuta del fatto che Flo non finirà in carcere e lo stilista prova a farla ragionare. La Logan, però, dice di non sopportare la ragazza e sua madre.

Thomas interrompe la conversazione tra Brooke e Ridge e la Logan ne approfitta per accusarlo, invitandolo a lasciare l’azienda. Ridge la blocca.

Brooke punta il dito contro Ridge, colpevole di difendere una persona ignobile. La donna specifica che riuscirà a perdonarlo soltanto se Thomas si farà aiutare da specialisti.

Thomas si mostra preoccupato dalle intenzioni di Brooke, ma trova un alleato in Ridge. Lo stilista difende il figlio a spada tratta.

Brooke non riesce a credere alla presa di posizione di Ridge, specie quando si tratta di difendere Thomas e Shauna. La Logan decide di andar via.

Thomas chiede a Ridge la natura del rapporto tra Brooke e Shauna e perché la Logan teme la donna, ma lo stilista porta il discorso sul gesto generoso di Flo.

Wyatt passa a trovare Liam e gli racconta che la donatrice di Katie è Flo, ma il marito di Hope crede che non sarà sufficiente per farsi perdonare.

Flo e Shauna rientrano a casa e Shauna ammette di essere infastidita dal comportamento di Brooke e Hope. La ragazza però dice di essere sicura che col tempo la perdoneranno.

Wyatt raggiunge casa di Flo e le confessa di essere orgoglioso di lei.

Shauna va a trovare Ridge in ufficio e i due parlano della notte al Bikini Bar, ma non sanno di essere ascoltati da Thomas.

Shauna confessa a Ridge di provare ammirazione e attrazione per lui e per questo l’ha baciato mentre dormiva quella notte al Bikini Bar.

Ridge resta stupito dalle parole di Shauna e chiede alla donna di proseguire con il suo racconto.

Thomas continua ad origliare la conversazione tra Ridge e Shauna, ma viene scoperto da Pam. La donna, però, non ha capito la situazione e il Forrester torna ad ascoltare il padre e la Fulton.

Ridge lascia l’ufficio e Thomas ne approfitta per parlare con Shauna. Il ragazzo le dice di volersi alleare con lei per liberarsi di Brooke.

Shauna rifiuta la proposta di Thomas per non creare problemi a Flo, ma il figlio di Ridge le dice che aiutandolo si assicurerà la gratitudine della famiglia Forrester.

Brooke passa a trovare Katie e ammette a lei e Bill di non essere riuscita a metabolizzare il gesto di Flo.

Katie confessa a Brooke di essere grata a Flo per quanto fatto e Will chiede alla madre di poter incontrare il donatore per ringraziarlo.

Wyatt si complimenta con Flo, ma la ragazza dice di averlo fatto per Storm e redimersi da quello che ha fatto.

Flo e Wyatt finiscono per parlare di Sally e la ragazza ammette di essere rammaricata per come sono andate le cose.

Ridge raggiunge Brooke e i due convengono sul fatto che è il momento di mettere un po’ di distanza prima di tornare come una volta.

Liam va a trovare Steffy con Beth e la CEO si mostra contenta di riabbracciare la piccola, ma rimprovera l’ex di avergliela portata via da un giorno all’altro.

Brooke passa a trovare Hope e ammette di voler vedere Flo e Shauna in prigione.

Zoe incontra Thomas nel condominio di Vinny e ne resta sorpresa. Il Forrester dice di essere ospite di un amico mentre lei racconta di essere lì perché ormai è al verde.

Thomas dice a Zoe di star passando un periodo duro a causa di Brooke e la modella si stupisce che lo stilista non pensi più a Hope. Subito dopo, il Forrester le propone di far parte del suo futuro.