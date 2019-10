Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 21 al 27 ottobre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci rivelano che nelle puntate dal 21 al 27 ottobre il segreto di Taylor sarà scoperto da Hope e Brooke. Ecco cosa accadrà ai protagonisti della soap:

Brooke è in compagnia di Liam e Hope e i tre parlano della gravidanza della giovane Logan, del complotto ordito da Ridge e dell’attentato a Bill.

Taylor passa a trovare Steffy e la Hayes nota ancora il ritratto di famiglia appeso alla parete. La CEO chiarisce che lo fa per la sua bambina, ma la psichiatra non crede alle sue parole.

Steffy tranquillizza sua madre e porta il discorso sui risultati della terapia che la donna sta seguendo.

Justin non riesce a capire come Bill possa rinunciare a costruire il grattacielo e lo invita a indossare di nuovo il suo spadino. Dal canto suo, però, il magnate ammette di fare tutto per Brooke.

Il detective Sanchez arriva alla Spencer per aggiornare l’editore sulle indagini dell’attentato di cui è stato vittima. Il caso non è stato chiuso, ma Bill specifica che non sa come essergli d’aiuto.

Bill, rimasto solo, ripensa alla confessione di Taylor e alla promessa a fatta a Steffy.

Hope chiede a sua madre di spingere Ridge a riconsiderare gli investimenti sulla Hope For The Future e Brooke accetta, visto che rivede nel rapporto tra sua figlia e Steffy lo stesso che lei ha condiviso con Taylor.

Taylor ammette a Steffy di essere tormentata dal pensiero che Bill possa denunciarla quando vuole, ma la ragazza tenta di tranquillizzarla.

Liam passa a Malibù per stare un po’ con Kelly e scopre che Taylor è stata lì poco prima. Lo Spencer non sembra gradire la presenza della donna vicino a sua figlia, ma Steffy lo invita a calmarsi.

Justin cerca di far concentrare Bill sul lavoro, ma il magnate non fa che pensare e ripensare alle parole del detective Sanchez.

Bill confida a Justin di rivolere Brooke, ma il suo braccio destro gli consiglia di concentrarsi su altro.

Taylor entra nell’ufficio di Bill e chiede a Justin di lasciarli soli. La donna chiede all’editore se ha intenzione di denunciarla e il magnate conferma la parola data, a patto che non interferisca nella vita di Liam e Hope.

Taylor crede che Liam non avrebbe mai dovuto lasciare Steffy e Bill è costretto a cacciarla fuori dall’ufficio.

Hope lavora alla Hope For The Future e Taylor la osserva dalla porta. La ragazza si accorge della presenza della psichiatra e la invita ad entrare.

Taylor punta il dito contro Hope per aver distrutto il matrimonio di Liam e Steffy e la Logan si mette sulla difensiva. La Hayes ricorda di aver subito la stessa cosa a causa di Brooke e non intende far ripetere la storia.

Hope prova a calmare Taylor e il battibecco prosegue fino all’arrivo di Liam che, vedendo lo stato emotivo dell’ex suocera, decide di mandarla via.

Liam e Hope si confrontano: lei non vuole diventare il capro espiatorio degli errori fatti da Steffy mentre lui ammette di vedere la Hayes come una persona pericolosa che va allontanata.

Hope non capisce le parole di Liam e inizia a indagare, scoprendo che è stata Taylor a sparare a Bill.

Bill passa a trovare Steffy e la ragazza non sembra felice di vederlo. L’editore specifica di essere passato per raccontarle della visita di Taylor.

Eric, Quinn e Ridge parlano di Steffy e di come deve essere difficile vedere ogni giorno Hope e Liam insieme.

Ridge riceve la visita di Taylor. La donna scoppia a piangere per non essere riuscita a vedere Thomas e Douglas e si dice triste nel vedere Steffy crescere da sola sua figlia a causa di una Logan.

Steffy riceve la visita di Brooke e la Logan le fa capire di voler proteggere Hope dalla sua presenza ingombrante. La Forrester specifica che né lei e né Hope vogliono ripetere gli errori delle loro madri.

Taylor irrompe nell’ufficio di Steffy e intima a Brooke di mettere di aggredire sua figlia. Le due tornano a battibeccare.

Hope pone fine al litigio e invita la Hayes ad andare via e a lasciare al più presto Los Angeles. Taylor fa capire di non aver intenzione di lasciare da sola Steffy e Kelly, specialmente per via dell’assenza di Liam.

Liam raggiunge Steffy e le rivela di aver detto la verità a Hope, lasciando la CEO molto delusa.

Zoe viene a sapere da alcune modelle che è arrivato Reese, suo padre. L’uomo ha ricevuto offerta di lavoro a Catalina e si augura che il loro rapporto possa migliorare.

Taylor raggiunge Steffy e Liam e si dice contenta di vederli insieme e dice al ragazzo di aver litigato con Hope. La Forrester le chiede di non coinvolgere sempre Hope, visto che le cose sono più complicate.

Brooke confida a Hope di essere preoccupata per il comportamento di Taylor e Hope confessa quanto scoperto da Liam. È stata la psichiatra a sparare a Bill.

Liam passa da Bill per informarlo del ritorno di Taylor e scopre che il detective Sanchez è passato da lui, ma che non ha denunciato la psichiatra come promesso.

Liam invita Bill a ripensarci. La donna è instabile e non ha esitato a minacciare Hope.

Taylor è in compagnia di Steffy, ma confessa tra le lacrime di avere paura di finire in prigione.

Steffy contatta Hope e la sorellastra la invita ad aiutare sua madre con una terapia più mirata. La Forrester le chiede soltanto di non divulgare quanto scoperto, ma la Logan confida di averlo detto a Brooke.

Taylor bada a Kelly e riceve la visita di Brooke. La Logan inizia ad offenderla e le dice che è arrivato per lei il momento di pagare per le sue colpe.

