Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 22 al 26 luglio 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 22 al 26 luglio saranno davvero imperdibili. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti della soap americana!

Bill litiga con Ridge e gli lascia intuire che si vendicherà di tutti coloro che stanno cercando di allontanarlo da Will.

Bill ammette con Justin che la situazione è diventata complessa e vorrebbe riuscire a spuntarla, magari ingraziandosi il giudice.

Carter aggiorna Katie riguardo le ultime novità e la invita a stare attenta alla vendetta di Bill.

Ridge pressa il giudice McMullen affinché favorisca Katie e Thorne nella causa di affidamento esclusivo.

Liam e Wyatt si confrontano sulla situazione del padre: il primo appoggia la scelta di Katie mentre il secondo crede nel beneficio del dubbio.

Katie e Thorne progettano il loro matrimonio e iniziano a credere che sposarsi prima dell’udienza sia una mossa vincente.

Justin cerca di convincere Bill a giocare in maniera pulita, ma l’editore non sembra ascoltarlo.

Brooke raggiunge Bill e gli confessa di essere preoccupata per la situazione, dalla causa di affidamento fino ai loro incontri segreti.

Brooke passa a trovare Ridge, ma l’aria tra i due è ormai tesa e i due finiscono per litigare.

Bill si sente molto più sereno dopo l’incontro con Brooke e inizia a credere di poter vincere la causa, ma Justin crede che il matrimonio tra Katie e Thorne complicherà tutto.

Justin consiglia a Bill di trovarsi una compagna e arrivano a pensare ad Alison, salvo poi scartare la possibilità.

Katie rivela a Will che sposerà Thorne il giorno dopo e il bambino si mostra felice, ma subito dopo cambia umore paventando la rabbia del padre.

Brooke passa a trovare Katie per tentare di convincerla a non sposare Thorne in fretta e furia soltanto per vendicarsi di Bill. La sorella spiega le sue ragioni.

Eric è felice di vedere Ridge e Thorne uniti come non succedeva da tempo, ma Thorne sopraggiunge con la notizia che Brooke potrebbe non presentarsi alle nozze. Lo stilista lo rassicura.

Brooke arriva alla Forrester e rivela a Thorne di aver rifiutato il ruolo di damigella d’onore per via della causa contro Bill.

Bill raggiunge Katie per convincerla a tirarsi indietro, ma all’improvviso arriva Ridge che difende la cognata e lo invita ad andare via.

Bill perde il controllo e non esita a minacciare tutti. Pagheranno a caro prezzo quello che stanno facendo.

Katie aiuta Will a prepararsi per il matrimonio e Brooke, Hope, Donna e Bridget entrano nella stanza per festeggiare con lei il grande giorno.

Donna si interroga sulla reazione di Bill mentre Brooke chiede alla sorella di rinunciare alla causa.

Katie ribadisce alle sorelle che vuole solo proteggere Will e Thorne potrebbe essere una presenza costante e rassicurante per lui.

A villa Forrester fervono i preparativi e Quinn ed Eric addobbano la casa per il matrimonio.

Arrivano a turno prima Thorne, Liam e Carter e poi Will. Steffy resterà a casa perché Kelly non sta bene.

Liam si avvicina a Hope e ricorda il loro matrimonio.

Bridget avvisa tutti che Brooke e Katie stanno per entrare e Donna stringe a sé il piccolo Will durante la marcia nuziale.

Carter dà il via alla cerimonia, Ridge legge un brano e Katie e Thorne si scambiano le promesse. I due diventano marito e moglie.

Alla Spencer, invece, Bill è nervoso e Justin lo invita a non intervenire per non peggiorare la situazione.

Justin riferisce a Bill che Thorne e Katie si sono sposati e l’editore dice di volersi concentrare sulla causa.

Ridge confessa a Brooke di essere felice per Will, ma la Logan non riesce ad accettare i suoi discorsi. Lo stilista non riesce a capire perché difenda Bill.

La discussione viene interrotta da un messaggio di Justin che avvisa Brooke che presto verrà convocata per testimoniare a favore di Bill. Ridge la invita a non schierarsi contro Katie e Brooke va via.

Ridge torna a parlare con McMullen per essere sicuro della vittoria di Katie in tribunale.

Katie e Thorne si mettono a letto e parlano dei loro timori riguardo l’udienza.

Liam e Wyatt parlano della cerimonia, ma vengono interrotti da Bill. Dopo aver chiesto di Kelly e Steffy, l’editore si scusa e chiede ai figli di sposare la sua causa.

