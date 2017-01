Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 23 al 28 gennaio 2017

Vediamo le anticipazioni Beautiful che vanno dal 23 al 28 gennaio 2017. Le trame delle puntate vedranno svelare segreti inconfessabili e nascere nuovi amori.

Bill cerca di appianare le divergenze tra i suoi figli, affidandogli un compito importante. Liam e Wyatt dovranno partecipare a un summit a Monaco: insieme a loro partirà anche Steffy, moglie di Wyatt e amore intramontabile di Liam.

Quinn ed Eric hanno una relazione e Deacon cerca di inserirsi tra loro. La donna si traveste da tecnico informatico per sorprendere Eric e si introduce alla Forrester, dove troverà sua nuora Steffy, che le dice di stare alla larga dalla sua famiglia. Il nuovo amministratore delegato la pregherà di essere più comprensiva e di calmarsi.

Nicole dice a Zende che si fida di lui e che non ha più problemi che lavori assieme a Sasha, nonostante gli scontri degli ultimi mesi. Il lavoro si trasforma per Sasha nell’occasione per flirtare di nuovo con Zende, ma lui le dice che ama solo Nicole. Infatti, in una notte meravigliosa, Zende dichiara il suo amore a Nicole.

Ridge confiderà a Brooke le sue paure: la carica di CEO è ritornata nelle mani di Eric e teme di perdere anche Caroline, che secondo lui, sceglierà di rifarsi una vita con Thomas, padre di Douglas. Ridge e Brooke decideranno di rimediare ai loro errori, riprendendo le redini delle loro rispettive famiglie.