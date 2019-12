Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 23 al 29 dicembre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 23 al 29 dicembre finalmente Reese rivela a Flo che la neonata è la figlia di Liam e Hope. Scopriamo cosa accadrà:

Steffy, Taylor e Flo Beautiful- foto cbs.com

Wyatt spende bellissime parole per Sally e la Spectra gli promette che non lo deluderà.

Hope confessa la sua disperazione a Liam, ma il ragazzo prova a rassicurarla dicendole che proveranno la gioia di diventare genitori. La Logan, però, dice di essere sicura che non sarà mai madre.

Liam cerca di convincere Hope che tutto si sistemerà, ma lei preferisce andar via.

Thorne ripensa alla cena e si convince che Katie potrebbe tornare con Bill, ma la donna prova a fugare ogni dubbio.

Hope ripensa al parto e alla nascita di Beth e Brooke cerca di consolarla e farla reagire al dolore nel modo giusto. La giovane Logan, però, confessa di non riuscire a provare più nulla né per il lavoro né per Liam.

Reese produce un falso certificato di nascita e Flo sembra preoccupata dal fatto che il suo nome compaia nei documenti.

Taylor e Steffy giocano con Kelly e la CEO confessa di non voler sbagliare con l’adozione privata.

Reese chiama Taylor per conoscere la decisione di Steffy e la psichiatra cerca di reperire qualche notizia in più sulla provenienza della bambina. Il dottore chiude la conversazione dicendo che presto sarà tutto.

Taylor chiede a Steffy se è davvero pronta a crescere un’altra bambina e la Forrester vorrebbe colmare il vuoto che sente.

Flo incalza Reese con domande sulla bambina e il dottore è costretto a confessare l’inconfessabile: la bambina è Beth.

Hope guarda l’ecografia di Beth per sentirsi vicino a sua figlia e prega per lei.

Flo non riesce a metabolizzare la verità sulla piccola Beth, ma Reese le fa capire che non possono più tirarsi indietro.

Steffy e Taylor decidono di andare da Flo per conoscere la neonata mentre Reese chiama Zoe per invitarla fuori.

Flo racconta a Steffy e Taylor le ragioni che l’hanno spinta a volere l’adozione per sua figlia.

Liam torna da Hope e le chiede di mettere via l’ecografia, ma la ragazza non sopporta il suo atteggiamento.

Liam raggiunge Wyatt e gli confida l’intenzione di Steffy di adottare una neonata. All’improvviso Hope rientra e si scusa con suo marito.

Reese esce con Zoe, ma le dice che potrebbe andar via per via di un impegno. I due vengono intercettati dallo strozzino, il quale non perde occasione per minacciarlo. Zoe capisce che qualcosa non va.

Liam si lascia andare a un pianto liberatorio, ma Wyatt rientra e trova il fratello in crisi. I due parlano a cuore aperto.

Steffy prende in braccio la neonata e se ne innamora. Dopo un po’, però, Flo la rimette nella culla. La Forrester sembra felice, ma ci tiene a capire le emozioni della madre biologica.

Steffy viene rassicurata da Flo e chiede alla donna di passare da casa sua per capire dove e come crescerà sua figlia. La Fulton accetta.

Reese rientra a casa e Flo lo aggiorna sugli ultimi sviluppi.

Steffy e Taylor parlano dell’adozione e la giovane CEO confessa di aver sentito una connessione con la bambina.

Steffy chiama Liam per spiegargli tutto, ma vorrebbe il suo consenso. Taylor capisce che le ha detto sì.

Zoe richiama all’ordine Emma e Tiffany, ma la situazione cambia con l’arrivo di Liam.

Liam chiede a Zoe notizie del padre e la Buckingham lo ringrazia per la sua domanda.

Taylor chiama Reese per comunicargli che Steffy vuole adottare la piccola e il dottore si impegna a produrre tutti i documenti necessari e spiega che la “transazione” ha un valore di 250 mila dollari.

Steffy e Taylor si sentono destabilizzate dalla cifra, ma Reese dice loro che possono versare un anticipo nell’immediato e poi provvedere al resto. La psichiatra accetta.