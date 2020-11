Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 23 al 29 novembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 23 al 29 novembre saranno ricche di tensione e colpi di scena. Ecco cosa succederà nella soap americana:

Bill e Katie Beautiful- foto twitter.com

Ridge propone una serata romantica a Brooke, ma il discorso si sposta inevitabilmente su Thomas e la discussione si riaccende. I due promettono di non litigare più.

Flo crede che sua madre e Ridge abbiano passato la notte insieme, ma Shauna giura di non essere stata a letto con l’uomo.

Danny sistema la camera in cui ha dormito Ridge e viene raggiunto da Carter. I due parlano della sera prima e il cameriere ammicca all’idea che lo stilista abbia dimenticato i suoi problemi.

Shauna invita Flo a correre da Wyatt per provare a recuperare il loro rapporto.

Sally e Wyatt organizzano la cena e la stilista passa da Quinn, scoprendo suo malgrado che la donna vorrebbe Flo come nuora.

Shauna fa visita a Quinn e le chiede di perdonare Flo, colpevole soltanto di aver avuto paura.

Bill e Katie raggiungono Wyatt e lo spingono a non lasciarsi distrarre né da Sally né da Flo.

Flo raggiunge Wyatt e il ragazzo prova a liquidarla lasciandole intuire di avere altri impegni.

Bill torna a casa e confessa a Katie di essere preoccupato per Wyatt, ma la donna sembra quasi assente. Il magnate la invita a mangiare, ma la Logan preferisce andare a riposare.

Brooke raggiunge la Forrester Creation per parlare con Ridge e lo invita a non farsi ingannare da Shauna che vorrebbe una seconda chance per Flo.

Shauna insiste con Flo affinché faccia tutto il possibile per separare Wyatt e Sally.

Wyatt si sofferma su alcune foto che lo ritraggono con Flo e decide che è il momento di voltare pagina.

Wyatt raggiunge Sally e le chiede di sposarlo senza troppi indugi. La Spectra resta senza parole.

Bill rientra dalla passeggiata con Will e si dice preoccupato per le condizioni di Katie, ma la Logan prova a sminuire il suo malore.

Bill decide di prenotare una visita per Katie, ma la donna sviene priva di sensi. Lo Spencer chiama i soccorsi.

Wyatt attende la risposta di Sally e nel frattempo spiega di aver agito di impulso, ascoltando soltanto il suo cuore.

Sally confessa a Wyatt di essere sconvolta, ma desidera stare con lui e sposarlo. I due si baciano e si lasciano andare alla passione.

Wyatt e Sally progettano il loro futuro insieme e lo Spencer capisce di essere davvero felice.

Ridge è impegnato con alcune modelle e Brooke lo osserva. Dopo essere rimasti soli, poi, la Logan parla del al ritrovato amore tra Katie e Bill e della speranza che tutto ciò porti pubblicità all’azienda.

Brooke confessa a Ridge di essere felice per come stanno andando le cose per la sua famiglia, ma lo stilista le ricorda che i Forrester stanno attraversando un momento difficile.

Bill spiega ai soccorritori che sua moglie ha subito un trapianto di cuore e così Katie viene trasportata in ospedale.

Il dottor Armstrong e il suo team visitano Katie, ma la donna è ancora priva di sensi.

Bill chiama Brooke per informarla delle condizioni di Katie.

Katie viene intubata e attaccata ai monitor mentre l’editore la prega di non mollare.

Il dottor Armstrong spiega che Katie soffre di insufficienza renale e si trova in pericolo di vita.

Eric informa Quinn di aver saputo da Hope che le cose con Liam procedono per il verso giusto e la Fuller si augura che anche il figlio trovi serenità lontano da Sally.

Wyatt e Sally continuano a coccolarsi ma, dopo essere rimasto solo, lo Spencer riceve la visita della madre.

Quinn scopre del riavvicinamento tra il figlio e Sally e si arrabbia molto.

Sally arriva al Bikini Bar e scopre che Flo lavora come cameriera. La stilista ne approfitta per comunicarle di essere tornata con Wyatt e di essersi fidanzata. La Fulton non riesce a credere alle sue orecchie.