Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 24 al 28 agosto 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 24 al 28 agosto sanciranno il ritorno dei protagonisti della soap americana sul piccolo schermo. Cosa accadrà?

Liam e Hope Beautiful- foto msn.com

Vinny raggiunge Thomas per sapere se la droga ha sortito l’effetto desiderato, ma i due vengono interrotti da Douglas.

Douglas chiede di Hope e Thomas gli promette che presto la ragazza sarà la sua nuova mamma.

Liam si sveglia accanto Steffy e capisce di aver passato la notte con l’ex moglie.

Liam decide di raccontare la verità a Hope prima che ci pensi Thomas.

Thomas raggiunge Steffy con una scusa e la provoca un po’ per il letto disfatto. La CEO sorride e stuzzica il fratello.

Brooke va a trovare Hope per sapere della festa sulla spiaggia e la ragazza confida alla madre di essere preoccupata per il feeling tra Liam e Steffy.

Liam raggiunge Hope e si scusa per il comportamento e confessa di essersi spinto oltre con Steffy. La Logan prima lo rimprovera e poi si congratula con lui.

Thomas si dice felice della riconciliazione tra Liam e Steffy, ma la CEO sembra perplessa per la reazione dell’ex.

Ridge passa a trovare Steffy e scopre l’evoluzione del rapporto tra la figlia e Liam.

Hope ammette a Liam di non amare Thomas, ma di volerlo sposare per voltare pagina e diventare la mamma di Douglas.

Liam scoppia in lacrime davanti a Hope e giura che l’amerà per sempre. La Logan conferma di provare la stessa cosa, ma gli chiede di andare via.

Steffy si congratula con Liam per la gestione della separazione da Hope, ma il ragazzo si dice preoccupato per l’atteggiamento ossessivo di Thomas.

Thomas si avvicina a Hope e nota la sua tristezza. Il Forrester prova a spronarla ad andare avanti con lui e Douglas.

Douglas chiede a Thomas se la mamma tornerà un giorno. Lo stilista risponde negativamente, ma lo consola dicendogli che presto Hope sarà la sua nuova mamma.

Douglas e Thomas si uniscono a Hope per vedere i fuochi del 4 Luglio e il piccolo mette in atto il piano segreto del padre: la proposta di matrimonio.

Thomas si giustifica con Hope dicendo che il bambino ha organizzato tutto da solo, ma di volersi impegnare con lei in modo serio e le chiede di sposarlo.

Liam passa a trovare Brooke e i due parlano di Thomas. Poco dopo, però, scoprono da Douglas della proposta di matrimonio.

Zoe e Xander litigano riguardo il segreto dello scambio di culle: lei vorrebbe andare avanti mentre lui non intende dimenticare, soprattutto dopo la morte di Emma.

Xander raggiunge Charlie e si mette alla ricerca di prove per smascherare il colpevole della morte di Emma: Thomas Forrester.