Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 26 aprile al 2 maggio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 26 aprile al 2 maggio saranno davvero ricche di emozioni. Ecco cosa accadrà ai protagonisti della soap americana:

Thomas e Zoe Beautiful- foto en24.news

Shauna passa da Quinn e capisce che l’amica è ancora furiosa con Brooke. A un certo punto la design la invita a continuare a corteggiare Ridge.

Katie telefona a Sally per avere informazioni riguardanti esami e la stilista le spiega di non avere notizie.

Wyatt raggiunge Sally e si scusa con lei per come sono andate le cose. Il figlio di Quinn sottolinea di volerle stare accanto da amico.

Wyatt confida a Bill di avere la sensazione che Sally sia malata e presto le capiterà qualcosa di brutto.

Katie passa a trovare Sally e scopre che la ragazza deve raggiungere l’ospedale per conoscere i risultati dei suoi esami.

Shauna e Quinn festeggiano il fidanzamento di Flo e Wyatt e la ragazza racconta loro dei problemi di Sally. Per la Fuller, però, si tratta soltanto di un po’ di stress.

Bill invita Wyatt a lasciarsi alle spalle Sally e a concentrarsi su Flo.

Flo raggiunge Wyatt e i due parlano di Sally: il figlio di Bill ammette di sentirsi in colpa per quanto sta accadendo all’ex. Dal canto suo, invece, Flo lo sprona a stare accanto alla stilista.

Sally è nello studio medico con Katie e le due scoprono che la Spectra soffre di una malattia incurabile.

Katie sprona Sally a non smettere di lottare e la invita a parlarne con Wyatt in modo da non affrontare la situazione da sola. La Spectra, però, resta della sua idea e non vuole rivelare la sua malattia a nessuno.

Sally torna a lavoro e spiega a Katie di voler andare avanti con la sua vita senza dire nulla a nessuno, ma la Logan cerca di convincerla a cercare il sostegno di Wyatt.

Wyatt, Bill e Justin sono in riunione e il magnate si scusa con il suo braccio destro per l’assenza emotiva del figlio.

Katie raggiunge la Spencer Pubblication e appare molto provata. A quel punto, Bill interrompe la riunione e prova a capire i turbamenti della Logan.

Katie si confida con Bill rivelandogli la brutta malattia di Sally. L’editore resta scioccato e si propone di aiutarla a trovare la migliore equipe medica. Purtroppo la Logan è costretta a fermarlo: non esiste cura.

Sally telefona a Katie e le ricorda di mantenere il segreto con tutti, specialmente con Wyatt. Così la sorella di Brooke invita il magnate a non dire nulla.

Thomas regala una rosa a Zoe per il suo compleanno e non esita a baciarla con passione non appena scorge Hope.

Zoe viene chiamata per un servizio fotografico e, quando sopraggiunge Brooke, anche Thomas va via.

Carter incontra Zoe e la invita a fare attenzione alle manipolazioni di Thomas.

Vinny prova a convincere Thomas a smettere di prendere in giro Zoe soltanto per arrivare a Hope, ma il Forrester si dice desideroso di rendere felice Douglas.

Wyatt interrompe la conversazione tra Bill e Katie e inizia a tartassare di domande la Logan, costringendola a rivelargli la verità.

Wyatt resta sconvolto dalla notizia e prende il telefono per contattare Sally, ma Katie lo blocca dicendogli che la stilista le ha chiesto il massimo riserbo.

Sally è a lavoro, ma i suoi tremori le rendono difficile completare i suoi bozzetti.

Thomas chiede aiuto a Vinny per preparare una torta di compleanno per Zoe e nel frattempo l’amico prova a dissuaderlo dai suoi propositi.

Thomas rivela a Vinny di voler far credere a Douglas di voler sposare Zoe in modo da spingerlo a chiedere aiuto a Hope e allarmare la Logan.

Zoe arriva in ufficio e riceve la sorpresa di Thomas. Hope e Douglas arrivano per ultimi e si chiedono cosa si stia festeggiando.

Thomas spiega a Hope e Douglas che è il compleanno di Zoe e si mostra molto affettuoso con lei.

Carter prende in disparte Zoe e le consiglia di non abbassare la guardia con Thomas.

Thomas raggiunge Douglas e lo invita a fare gli auguri a Zoe. Il piccolo appare molto imbarazzato.

Vinny non approva il comportamento di Thomas, ma lo stilista gli confessa di aver ottenuto ciò che voleva.

Thomas chiede a tutti di fare un brindisi a Zoe e in quel momento le regala un paio di orecchini disegnati da Quinn.

Douglas è spaventato e Hope prova a tranquillizzarlo: è lei la sua mamma!